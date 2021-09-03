ABBA возвращается с новым альбомом спустя 40 лет тишины
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ABBA возвращается с новым альбомом спустя 40 лет тишины

1:49:439/3/2021Фото: abbavoyage.com
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"Сначала мы сделали одну песню, потом еще несколько. А потом мы сказали: почему бы нам не сделать целый альбом?", - рассказал 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.

В течение пяти недель артисты исполняли каждую песню перед 160 камерами

Легендарна шведская поп-группа ABBA выпускает новый альбом - впервые за почти 40 лет. Альбом под названием Voyage с десятью песнями выйдет 5 ноября. Две композиции из него - "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down" - можно прослушать на YouTube уже сегодня.

- Сначала мы сделали одну песню, потом еще несколько. А потом мы сказали: почему бы нам не сделать целый альбом?- рассказал 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.

Квартет также анонсировал шоу, которое состоится на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Как ожидается, фанаты смогут увидеть концерт уже следующей весной. Однако Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид сами все же не выйдут на сцену - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.

- Мы хотим сделать это до того, как умрем, - сказал 74-летний Бенни Андерсон, который играет на клавишных, является исполнителем и одним из авторов песен группы.

В течение пяти недель артисты исполняли каждую песню перед 160 камерами, которые записывали все их движения. На основе этого были созданы виртуальные образы квартета.

- Единственная большая проблема заключалась в том, что нам пришлось сбрить свои бороды, - рассказал Бьорн.

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