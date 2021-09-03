"Я влюбился в свою работу": Пожарного из Бердска Александра Остапчука занесли на городскую доску почета
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"Я влюбился в свою работу": Пожарного из Бердска Александра Остапчука занесли на городскую доску почета

1:27:269/3/2021Фото: предоставлены ГУ МЧС по НСО
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Родные относятся хорошо к профессии Александра: раньше тревожились, сейчас уже никто вопросов не задает – то, что было на смене, дома не обсуждают. Сын и дочь гордятся тем, что папа служит в МЧС России. О том, как приходилось спасать людей из огня, пожарный предпочитает не говорить.

Александр Остапчук служит в пожарной охране МЧС России уже восемь лет

Сотрудник пожарно-спасательной части №32 Бердска Главного управления МЧС России по Новосибирской области ПСЧ-32 Александр Остапчук занесен на доску почета в родном городе Бердске. Его выбрали как лучшего пожарного части. В свою очередь, Александр считает, что это не личная заслуга, а достижение всего коллектива подразделения.

Александр Остапчук служит в пожарной охране МЧС России уже восемь лет. Огнеборец пришел в профессию неожиданно для себя самого – он никогда не думал, что свяжет свою жизнь с тушением пожаров и спасением людей. Однако, как признается Александр, в пожарном деле он нашел себя.

- Я тут же влюбился в свою работу. Это та профессия, где я и должен быть. Невозможно предугадать, какими будут предстоящие дежурные сутки: любое затишье становится подозрительным, – делится пожарный ПСЧ-32 сержант внутренней службы Александр Остапчук.

Одним из самых запоминающихся выездов для Александра стал пожар в общежитии на улице Боровой в 2017 году. Огнеборцы работали по повышенному номеру. Горела одна из комнат на третьем этаже. Сложность ликвидации возгорания была в сильном задымлении на верхних этажах – здание коридорного типа лишь способствовало распространению дыма.

- Втроем в составе звена входим в здание, при помощи спасательных устройств можем вывести только одного человека за раз. С задачей справились, пострадавших не было. Тем не менее, сложно было психологически – ты не видишь людей в дыму, только слышишь их крики о помощи. Много детей было, они плакали – мы шли на звук. Одна пожилая женщина догадалась стучать кулаком в металлическую дверь, так мы ее и обнаружили, – вспоминает пожарный.

Родные относятся хорошо к профессии Александра: раньше тревожились, сейчас уже никто вопросов не задает – то, что было на смене, дома не обсуждают. Сын и дочь гордятся тем, что папа служит в МЧС России. О том, как приходилось спасать людей из огня, пожарный предпочитает не говорить.

- Огнеборец должен быть сильным, умным и скромным. Мы не герои, это наша работа, – подчеркивает Александр Остапчук.

В свободное от работы время Александр занимается пожарно-спасательным спортом, где показывает высокие результаты. Накануне Остапчук в очередной раз стал победителем ежегодных соревнований по кроссфиту. Пожарный считает, что спорт помогает ему и в профессиональной деятельности.

- В первую очередь, на состязаниях мы отстаиваем честь своего подразделения. Во-вторых, спорт помогает оставаться в хорошей физической форме: есть классность, которую нужно подтверждать или повышать раз в три года. Сильные соперники мотивируют поднимать свою же планку, – рассказывает Александр.

Когда встал вопрос о занесении на доску почета Бердска перед 305-летием города, руководство ПСЧ-32 выдвинуло кандидатуру Александра Остапчука.

- Сержант Остапчук – один из самых активных наших сотрудников. Александр участвует во всех соревнованиях, на помощь коллегам и части приходит самым первым. С честью и достоинством относится к своей работе, выполняя поставленные боевые задачи на отлично, – отзывается о бойце начальник пожарно-спасательной части №32 Главного управления МЧС России по Новосибирской области старший лейтенант Александр Тебеньков.

Пожарный Александр Остапчук был удивлен этой новостью. Соответствуя собственным принципам, огнеборец не хвалится своими достижениями.

- Я просто делаю свою работу. Это не моя личная заслуга, а всего коллектива и моей семьи. Я считаю за честь стать представителем пожарной охраны на доске почета своего родного города, – считает Александр.

Бердск – один из старейших городов Новосибирской области. Он расположен на берегу Обского водохранилища и Бердского залива. В городе с трехсотлетней историей проживает свыше 100 тысяч человек.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области

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