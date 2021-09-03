Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в США. Смотрите видео

Первый испытательный полет разработанной Firefly Aerospace малой спутниковой ракеты-носителя Alpha закончился неудачей вскоре после старта с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Ракета оторвалась от своей площадки на космическом стартовом комплексе 2-Запад в 18:59 по тихоокеанскому времени (21:59 по восточному времени; 0159 по Гринвичу), и все, казалось, шло хорошо, когда она поднялась в чистое голубое небо. Первый признак возможных проблем появился примерно через T + 1 минуту 47 секунд, когда диспетчер запуска сообщил, что Альфа еще не является сверхзвуковой, а это рубеж должен был быть достигнут за 40 секунд до этого. В момент T + 2 минуты 18 секунд диспетчер сообщил, что «автомобиль сверхзвуковой». Вскоре после этого, примерно через 2 минуты 29 секунд после запуска, ракета, казалось, потеряла управление и упала на несколько секунд, прежде чем взорваться, сообщает spaceflightnow.com.
Firefly Aerospace подтвердила происшествие в своем твите: «Alpha испытала аномалию во время первого этапа подъема, которая привела к потере транспортного средства. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения ».
Это был первый полет двухступенчатой ракеты Alpha, которая предназначена для вывода на низкую орбиту до 2200 фунтов (1000 кг) или до 1388 фунтов (630 кг) полезной нагрузки на расстояние 310 миль. высокая (500 км) солнечно-синхронная полярная орбита.
Ракета, работающая на керосине, является одной из многих частных разработок малых спутниковых ракет-носителей, впервые представленных на рынке. Он приводится в движение четырьмя двигателями Reaver на первой ступени, которые генерируют более 165 000 фунтов тяги при максимальной мощности, а двигатель Lightning на второй ступени будет производить более 15 000 фунтов тяги.
Firefly заявляет, что размер ее ракеты, которая может нести более тяжелую полезную нагрузку, чем Electron от Rocket Lab или LauncherOne от Virgin Orbit, отличает ее от других потенциальных поставщиков запусков на рынке запуска малых спутников. Он рассчитывает продать специальный запуск Alpha по цене 15 миллионов долларов за полет.
Полностью собранная ракета-носитель Alpha имеет высоту около 97,6 футов (29,75 метра) и имеет диаметр почти 6 футов (1,8 метра).
Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Сидар-Парке, штат Техас, ранее назывался Firefly Space Systems до того, как вступил в банкротство. Переименованная компания вышла из процедуры банкротства в 2017 году в новом собственнике.
Noosphere Ventures, компания из Менло-Парка, штат Калифорния, возглавляемая управляющим партнером Максом Поляковым, теперь финансирует программу разработки ракет Firefly.
Другие проекты Firefly, помимо пусковой установки Alpha, включают ракету Beta, в которой будут использоваться модернизированные двигатели для вывоза более тяжелых грузов на орбиту. У Firefly также есть амбиции по созданию роботизированного лунного посадочного модуля, космического буксира с электрическими двигателями и многоразового космического самолета.
В дополнение к своей площадке в Ванденберге, Firefly также разрабатывает вторую стартовую площадку, которая будет расположена на заброшенной стартовой площадке комплекса 20 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Для этого первого испытательного полета ракета несла набор учебных, художественных и исследовательских грузов. Компания предложила бесплатные пусковые мощности в рамках программы, которую Firefly называет Dedicated Research and Education Accelerator Mission, или DREAM.
Ракета «Альфа» была нацелена на высоту 186 миль под углом 137 градусов к экватору. Необычная орбита, названная ретроградной орбитой, потому что ракета будет двигаться против вращения Земли, потребовала, чтобы пусковая установка Альфа направилась на юго-запад над Тихим океаном по пути, который должен был привести ее к югу от Гавайев.