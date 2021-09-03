Приглашаю господ Голубевых и мэра Бердска посетить нашу улицу, подышать пылью, которая покрыла нас толстым слоем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приглашаю господ Голубевых и мэра Бердска посетить нашу улицу, подышать пылью, которая покрыла нас толстым слоем

1:04:209/3/2021
0

Улицу Ключевую сегодня прошли грейдером. Голубевы, чем вы думали, когда писали это письмо мэру?

Жители в шоке

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:

Улицу Ключевую сегодня прошли грейдером. Голубевы, чем вы думали, когда писали это письмо мэру? Приглашаю господ Голубевых и мэра города Бердск посетить нашу улицу, подышать той пылью, которая покрыла нас толстым слоем. Это такой ужас! Представляете, чем будут дышать наши дети, которые в последние солнечные дни играют на улице. Прошу Курьер приехать и зафиксировать, что у нас происходит. А также грейдер разрушил лежачие полицейские, которые были установлены по согласованию с ГИБДД

Супруги из Москвы бесследно исчезли: что произошло
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Крушение самолета в Подмосковье: почему погибли все на борту
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
34-летняя бологерша Джен найдена мертвой в своем доме
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Звезды, чьи настоящие имена мы не знали
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
выборыгрейдерул. Ключевая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Безумие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивые бои и много юмора: о чем фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»
1:03:16 9/3/2021
Красивые бои и много юмора: о чем фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в США. Смотрите видео
12:59:47 9/3/2021
Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в США. Смотрите видео
Лидера "Мужского государства" задержали за телефонный терроризм
12:55:17 9/3/2021
Лидера "Мужского государства" задержали за телефонный терроризм
Россиян могут оштрафовать за хранение консервации в подвалах
12:46:27 9/3/2021
Россиян могут оштрафовать за хранение консервации в подвалах
Телевидение никогда не "вымрет", уверен Константин Эрнст
12:33:18 9/3/2021
Телевидение никогда не "вымрет", уверен Константин Эрнст
БердскИстинное число инфицированных коронавирусом назвали в Бердске
12:29:36 9/3/2021
Истинное число инфицированных коронавирусом назвали в Бердске
Астероид на огромной скорости приблизиться к земле этой осенью: Дата опасного дня
12:20:19 9/3/2021
Астероид на огромной скорости приблизиться к земле этой осенью: Дата опасного дня
"Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал, как относится к 3 сентября
12:14:46 9/3/2021
"Я календарь переверну": Шуфутинский рассказал, как относится к 3 сентября
Главврачи отчитались первому замгубернатора Юрию Петухову о реализации программы модернизации первичного звена
12:10:38 9/3/2021
Главврачи отчитались первому замгубернатора Юрию Петухову о реализации программы модернизации первичного звена
В Чехии заявили о невозможности разрыва отношений с Россией
11:57:26 9/3/2021
В Чехии заявили о невозможности разрыва отношений с Россией