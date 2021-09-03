Приглашаю господ Голубевых и мэра Бердска посетить нашу улицу, подышать пылью, которая покрыла нас толстым слоем

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина:
Улицу Ключевую сегодня прошли грейдером. Голубевы, чем вы думали, когда писали это письмо мэру? Приглашаю господ Голубевых и мэра города Бердск посетить нашу улицу, подышать той пылью, которая покрыла нас толстым слоем. Это такой ужас! Представляете, чем будут дышать наши дети, которые в последние солнечные дни играют на улице. Прошу Курьер приехать и зафиксировать, что у нас происходит. А также грейдер разрушил лежачие полицейские, которые были установлены по согласованию с ГИБДД