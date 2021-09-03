Невменяемый сосед избил пожилую пару утюгом и разгромил квартиру. Подробности инцидента
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Невменяемый сосед избил пожилую пару утюгом и разгромил квартиру. Подробности инцидента

2:05:359/3/2021,Дарья КостинаФото: Предоставлено Анастасией Абдуллаевой
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Полиция обнаружила его бегающим голышом по подъезду с молотком.

Пенсионеры сильно пострадали

В Тольятти сосед избил пожилую пару утюгом и разгромил всю квартиру. ЧП произошло ещё 7 месяцев назад в многоэтажке по ул. Есенина. 31 января 73-летний Валерий и 65-летняя Лидия Мельниковы услышали шум на лестничной площадке, решили посмотреть, что там происходит. Оказалась, что шумит их сосед, возясь с электрощитом. Пожилой мужчина сделал хулигану замечание, после чего сосед накинулся на пару, затолкал их в квартиру и начал избивать утюгом. Об этом случае рассказала их внучка Анастасия у себя в соцсетях. Вот что сообщила девушка:

— Когда сосед увидел, что открылась их дверь он незамедлительно втолкал их в квартиру с угрозами убить, взял утюг и начал наносить им многочисленные удары по голове и телу. Им удалось убежать к соседке и вызвать полицию, которая ехала не с полчаса-час точно. За это время он разнёс им всю квартиру в щепки: побил окна, светильники, холодильник, все вещи порвал и пытался поджечь, вылазил на внешний блок кондиционера и прыгал на нем (лучше бы Упал). Когда приехала полиция — они задержали его совершенно голым бегающим по подъезду и квартире с молотком, задержали, зафиксировали повреждения и увезли соседа, — писала Анастасия.

Дальше, по рассказу внучки Анастасии, полиция приехала и застала соседа бегающим по подъезду совершенно голым. У бабушки Анастасии случился инфаркт, а потом и инсульт, у дедушки повреждены глаза.

— Моему дедушке 73 года, ему он разбил глаза, по результатам медэкспертизы без тяжёлых последствий. У моей бабушки на фоне панической атаки случился инфаркт, который проморгали врачи баныкинской больницы, выпнув нас оттуда с оскорблениями. За ним случился инсульт и она несколько недель пролежала в реанимации. По результатам оценки материальный ущерб составил около 90 000 рублей, — сообщалось в рассказе Анастасии.

Как рассказала журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 3 сентября, Анастасия Абдуллаева — внучка Мельниковых, соседа семьи Мельниковых признали частично невменяемым. Сейчас он продолжает проживать в своей квартире.
— Соседа признали частично невменяемым, прописали лечение, но никуда не положили. Сейчас он живет в своей квартире. А я очень боюсь за своих бабушку и дедушку — они его боятся, — говорит Анастасия.

Девушка также рассказала о самочувствии своих родственников. И о том, что очень надеется, что избиение ее родных бабушки и дедушки не сойдёт с рук неадекватному соседу.

— Сейчас они чувствуют себя нормально, но мы не согласны с экспертизой, это смягчает наказание. Конечно, СК отработали в рамках закона, но все упирается в экспертизу. Сейчас я привлекаю общественность к этому случаю, чтобы увидели все. Просто так быть не должно, он же их покалечил, избил, а живет по-соседству, — сообщила Анастасия.

К слову сказать, сейчас это дело взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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