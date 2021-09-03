Пассажирка такси Toyota Platz впала в кому после жесткого ночного ДТП с Toyota Corona Premio в Бердске. Подробности аварии

В Бердске произошло очередное жесткое ДТП на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в ночь на 3 сентября. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ГИБДД по Новосибирской области, в результате аварии пострадала женщина.
Как стало известно, удар автомобилей - такси Toyota Platz и Toyota Corona Premio - произошел в 00.25. Как рассказали в ГИБДД, Toyota Platz ехала по ул. Маяковского в сторону ул. Первомайской, а Corona Premio - по ул. Суворова в сторону ул. Советской. Предположительно, авария случилась из-за несоблюдения очередности проезда. В результате инцидента пассажирку такси зажало в автомобиле. На место ЧП оперативно приехали спасатели.
- Спасатели извлекли девушку из автомобиля и передали медикам скорой помощь, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов сегодня, 3 сентября.
Пострадавшей - 37 лет. В результате аварии она получила тяжелые травмы, так как находилась на заднем сидении автомобиля, куда и пришелся удар. Сейчас бердчанка находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Женщина в коме второй степени.