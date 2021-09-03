Путин освободил от налогов на 10 лет бизнес на Курилах

Президент России объявил на пленарном заседании Восточного экономического форума о создании улучшенного правила для налогов на Курильских островах. Бизнесменов освободят от налогов на прибыль, имущество, земельные участки на десять лет, а будут снижены страховые взносы. Также введут и таможенные льготы. Об этом сообщает генеральный информационный партнер Восточного экономического форума РИА Новости.
Преференциальный режим позволяет предоставление особого налогового режима для группы хозяйствующих субъектов, позволяющее им в течение указанного времени не нести часть налоговых обязательств.
Владимир Путин также рассказал о надеждах, что данный режим на Курильских островах должен принести большие результаты для развития , для запуска перспективных проектов в туризме, морекульутре и переработке. Положение действует и для иностранных компаний, которые работают на островах.