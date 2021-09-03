Путин освободил от налогов на 10 лет бизнес на Курилах
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Путин освободил от налогов на 10 лет бизнес на Курилах

3:36:219/3/2021Фото: Кремлин.ру
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Он рассказал о надеждах, что  данный режим на Курильских островах должен  принести большие результаты для развития, для запуска перспективных проектов в туризме, морекульутре и переработке.

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Президент России объявил на пленарном заседании Восточного экономического форума о создании улучшенного правила для налогов на Курильских островах. Бизнесменов освободят от налогов на прибыль, имущество, земельные участки на десять лет, а будут снижены страховые взносы. Также введут и таможенные льготы. Об этом сообщает генеральный информационный партнер Восточного экономического форума РИА  Новости.

Преференциальный режим позволяет предоставление особого налогового режима для группы хозяйствующих субъектов, позволяющее им в течение указанного времени не нести часть налоговых обязательств.

Владимир Путин также рассказал о надеждах, что  данный режим на Курильских островах должен  принести большие результаты для развития , для запуска перспективных проектов в туризме, морекульутре и переработке. Положение действует и для иностранных компаний, которые работают на островах.

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