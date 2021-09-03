Сажаем озимый чеснок и лук осенью: правила и лучшие даты

Довольно многие дачники и огородники пользуются возможностью высадить озимые сорта лука и чеснока, поскольку у такого способа посадки существует достаточно много плюсов. Это экономия времени весной, получение первой витаминной зелени также ранней весной, озимые культуры менее подвержены всяческим заболеваниям, а также почти не идут стрелку. Озимый чеснок дает более крупные зубчики и лучше хранится в течение зимы.
У озимого лука есть минус, который в принципе не является сильной проблемой. Дело в том, что около 15% посадочного материала за зиму вымерзает. Однако этой проблемы можно избежать, если увеличить количество посевного материала. Рекомендуется приступать к высаживанию озимых чеснока и лука не раньше, чем за 2-3 недели до наступления настоящих заморозков. За эти строки посадочный материал успевает укорениться, однако не успевает пойти в рост и выбросить первые стрелки. Если посадить лук и чеснок слишком рано, то они начнут расти, а первые морозы погубят всю культуру.
Чеснок высаживается за 3 недели до наступления стабильных холодов, лук высаживается за 2 недели до холодов. Именно такие сроки нужны данным культурам для укоренения. Поскольку погода в регионах России может быть разной, приведем вам лучшие даты осени для высаживания этих культур.
Лучшие даты для высадки зубчиков озимого чеснока и лука по лунному календарю в 2021 году станут даты:
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сентября
- 7, 8, 9, 11, 12 октября
- 6, 7, 8, 9, 10 ноября
Грядки для высаживания этих культур обязательно делаются возвышенными, а также нельзя выбирать место в низинах, чтобы там не скапливалась вода весной, место для произрастания лука и чеснока должно быть в течение дня хорошо освещено солнцем, а грядки лучше располагать по направлению с севера на юг. Это обеспечит правильное освещение культурам. Грядки до посадки уже приготовленные должны отстояться около 2 недель. чтобы почва уселась.
Материал высаживается в бороздки глубиной около 7 сантиметров, на расстоянии 10 см друг от друга, расстояние между рядками должно быть около 20 см. После высаживания грядки рекомендуется замульчировать.