Сажаем озимый чеснок и лук осенью: правила и лучшие даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сажаем озимый чеснок и лук осенью: правила и лучшие даты

9:20:029/3/2021Фото: piqsels
0

Рекомендуется приступать к высаживанию озимых чеснока и лука не раньше, чем за 2-3 недели до наступления настоящих заморозков. За эти строки посадочный материал успевает укорениться.

лук, чеснок
Озимые культуры меньше подвержены заболеваниям

Довольно многие дачники и огородники пользуются возможностью высадить озимые сорта лука и чеснока, поскольку у такого способа посадки существует достаточно много плюсов. Это экономия времени весной, получение первой витаминной зелени также ранней весной, озимые культуры менее подвержены всяческим заболеваниям, а также почти не идут стрелку. Озимый чеснок дает более крупные зубчики и лучше хранится в течение зимы.

У озимого лука есть минус, который в принципе не является сильной проблемой. Дело в том, что около 15% посадочного материала за зиму вымерзает. Однако этой проблемы можно избежать, если увеличить количество посевного материала. Рекомендуется приступать к высаживанию озимых чеснока и лука не раньше, чем за 2-3 недели до наступления настоящих заморозков. За эти строки посадочный материал успевает укорениться, однако не успевает пойти в рост и выбросить первые стрелки. Если посадить лук и чеснок слишком рано, то они начнут расти, а первые морозы погубят всю культуру.

Чеснок высаживается за 3 недели до наступления стабильных холодов, лук высаживается за 2 недели до холодов. Именно такие сроки нужны данным культурам для укоренения. Поскольку погода в регионах России может быть разной, приведем вам лучшие даты осени для высаживания этих культур.

Лучшие даты для высадки зубчиков озимого чеснока и лука по лунному календарю в 2021 году станут даты:


  • 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сентября
  • 7, 8, 9, 11, 12 октября
  • 6, 7, 8, 9, 10 ноября

Грядки для высаживания этих культур обязательно делаются возвышенными, а также нельзя выбирать место в низинах, чтобы там не скапливалась вода весной,  место для произрастания лука и чеснока должно быть в течение дня хорошо освещено солнцем, а грядки лучше располагать по направлению с севера на юг. Это обеспечит правильное освещение культурам. Грядки до посадки уже приготовленные должны отстояться около 2 недель. чтобы почва уселась.

Материал высаживается в бороздки глубиной около 7 сантиметров, на расстоянии 10 см друг от друга, расстояние между рядками должно быть около 20 см. После высаживания грядки рекомендуется замульчировать.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Печальные подробности о состоянии жены Шаляпина
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
дачачесноклуксроки посадкиозимые культуры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сажаете лук под зиму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сажаем озимый чеснок и лук осенью: правила и лучшие даты
9:20:02 9/3/2021
Сажаем озимый чеснок и лук осенью: правила и лучшие даты
Материнский капитал увеличат в 2022 году: За первого ребенка выплатят уже 503 тыс. рублей
9:04:04 9/3/2021
Материнский капитал увеличат в 2022 году: За первого ребенка выплатят уже 503 тыс. рублей
БердскХрам в шаговой доступности: Четвертую церковь построят в Бердске в микрорайоне Белокаменном
8:54:46 9/3/2021
Храм в шаговой доступности: Четвертую церковь построят в Бердске в микрорайоне Белокаменном
Выплату в 10 000 рублей получат 12,5 млн пенсионеров после 3 сентября
8:28:10 9/3/2021
Выплату в 10 000 рублей получат 12,5 млн пенсионеров после 3 сентября
Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в сентябре 2021 года по лунному календарю
8:20:08 9/3/2021
Благоприятные дни для окрашивания и стрижки в сентябре 2021 года по лунному календарю
Путин назвал катастрофой происходящее в Афганистане после вывода войск США
8:09:29 9/3/2021
Путин назвал катастрофой происходящее в Афганистане после вывода войск США
Секретный тренинг по фальсификации выборов в пользу "Единой России" провели в Подмосковье
8:01:55 9/3/2021
Секретный тренинг по фальсификации выборов в пользу "Единой России" провели в Подмосковье
Тело зарезанного педофила закопал убийца: Им мог стать отец одной из изнасилованных девочек
7:28:26 9/3/2021
Тело зарезанного педофила закопал убийца: Им мог стать отец одной из изнасилованных девочек
Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года
7:20:54 9/3/2021
Благоприятные виды работ по лунному календарю во Льве на выходных 4-5 сентября 2021 года
Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
6:39:54 9/3/2021
Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму