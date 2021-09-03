Путин заявил об ожидании от Токио гарантий отсутствия сил США у границ России
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Путин заявил об ожидании от Токио гарантий отсутствия сил США у границ России

4:11:119/3/2021Фото: kremlin.ru
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Президент назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией - нелепостью.

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3 сентября Владимир Путин сообщил, что Москва ожидает заверение на то, что Токио не будут размещать военные силы США рядом с границами России.

При заключении мирного договора с Японией не должно возникнуть неожиданного возможного размещения вооруженных сил США рядом с границами России. Москва ожидает гарантии от Токио, пока ответ не получили, потому "мяч" на стороне Токио, сказал Владимир Путин.

Помимо этого президент назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией - нелепостью. И добавил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио, однако сторона Японии каждый раз меняли условия.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Япония и Вашингтон называют Южные Курильские острова - северными территориями Японии. Москва же не приняла самого факта территориального спора.

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