Волонтер по поиску пропавшей 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени сама себе угрожала: СМИ заплатили ей за информацию 25 000 рублей
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Волонтер по поиску пропавшей 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени сама себе угрожала: СМИ заплатили ей за информацию 25 000 рублей

4:28:529/3/2021,Дарья КостинаФото: Инстаграм «Честный детектив»
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Алена Русакова участвовала на передаче Малахова, посвящённой пропаже Насти Муравьёвой и делилась информацией о поступавших угрозах в её адрес.

Тело Насти Муравьёвой было найдено в Лесобазе 19 августа. Силовики задержали подозреваемого. Ему инкриминируют убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием.
Тело Насти Муравьёвой было найдено в Лесобазе 19 августа. Силовики задержали подозреваемого. Ему инкриминируют убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием

В Тюмени девушку-волонтёра, которая помогала искать Настю Муравьеву, заподозрили в том, что 26-летняя девушка сама себе подбрасывала записки с угрозами и писала с телефона дочки смс-ки с угрозами. Информация якобы с признанием девушки появилась в социальных сетях. В посте сообщалось, что за информацию об угрозах 26-летняя мать двоих детей в общей сумме получила почти 25 000 рублей от тюменских и московских журналистов. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 3 сентября побеседовали с представителем одного из поисковых отрядов — «ЛизаАлерт» Анной Агулиной, которая сообщила, что девушка действительно участвовала в поисках Насти Муравьевой, но не от отряда, а как местный житель.

— Эта девушка не из поисковых отрядов. Была группа местных жителей, которые участвовали в поисках. Девушка из их числа. Вокруг каждого детского резонансного поиска появляются мошенники, которые хотят заработать деньги. Отряд "ЛизаАлерт" никогда не собирает деньги, у нас нет расчетных счетов и юридического лица, — сообщила Анна.

«Курьер. Среда. Бердск» также пытались побеседовать и с самой Аленой, однако из всех соцсетей девушка удалилась. Известно, что накануне она написала на своей страничке пост с информацией, что их семью приглашали в Следственный комитет для выяснения всех обстоятельств.

— Я вернулась домой. Привезли нас, держали как животных. На плачь детей не реагировали, когда меня завели с ребёнком на руках, начали матом крыть. В это время муж в другом кабинете был. Мне начали говорить, что это муж делал мой. Я сказала, что это не так, он всегда на работе. Проверили телефон дочери. Оказалось, что в выписке стояла там симка мужа и его мамы. Мне начали говорить, чтобы я во всем призналась, либо мужа закроем, — сообщалось в посте Алёны Русаковой.

Напомним, Алена Русакова участвовала на передаче Малахова, посвящённой пропаже Насти Муравьёвой, и делилась информацией о поступавших угрозах в её адрес.

Напомним, тело Насти Муравьёвой было найдено в Лесобазе 19 августа. Силовики задержали подозреваемого. Ему инкриминируют убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием. В ходе допроса 40-летний уроженец Сургута признался, что утром 30 июня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а затем задушил. 28 августа девочку похоронили в Тюмени.

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