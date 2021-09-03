Девять пенсионеров скончались от коронавируса за сутки на 3 сентября в Новосибирской области
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03.09
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Девять пенсионеров скончались от коронавируса за сутки на 3 сентября в Новосибирской области

4:55:199/3/2021Фото: Pexels
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Расскажем подробнее о ситуации с короновирусом.

Статистика по коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба на утро 3 сентября в Новосибирской области зарегистрировано больше случаев заражений -  всего 59 008  (+170 за сутки), в том числе заболели 4 569 детей.

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 72 года, 81 год, 87 лет и женщины в возрасте 44 года, 48 лет, 72 года, 80 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 688 человек.
В инфекционные больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 961 человек и 23 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 167 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ – 14 пациентов.
В общем плане, в Новосибирской области сделано 2 383 311 тестов на коронавирус, а также получено 2 207 обращений на симптомы ОРВИ. Также сообщается, что 48 049 пациентов выздоровели (+109 за сутки).

Напомним, что новые побочные явления выявили при ревакцинации от коронавируса.

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