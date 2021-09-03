Какой распорядок дня в детском саду?

Перед поступлением в детский сад многие родители задаются вопросом, каков распорядок дня в группе детского сада. Этот вопрос имеет очень важное значение, если вы не хотите, чтобы малышу было некомфортно в саду. Родители, воспитывая детей дома, очень редко выстраивают для ребенка постоянный режим дня, а если он и выстроен, то часто отличается от садовского - ребенку утром разрешают спать подолгу, ребенок не всегда ложиться днем спать, занятия проводятся с ребенком не систематично.
В детском саду режим дня построен так, чтобы ребенок и развивался и мог заниматься своими делами. В группе детского сада обязателен сон-час и ежедневные прогулки, если погонные условия позволяют на них отправиться.
Для того, чтобы ребенок максимально адаптировался к новым условиям дневного пребывания, рекомендуется за пару месяцев до поступления в детский сад начать приучать его к распорядку дня в детском саду. Соблюдать время утреннего подъема, принятия пищи, дневного отдыха. Тогда малышу не придется физически страдать от утреннего недосыпания или принимать пищу по расписанию через "нехочу".
Утренний прием детей в саду проводится с 7 до 8 утра. Соответственно утренний подъем должен быть ранним. С 13.00 до 15.00 - наступает время дневного сна. Родители забирают ребенка домой с 18.00 до 19.00. Между этими тремя пунктами проходят развивающие занятия, прогулка, выделяется время на свободную игру.
Завтрак в саду идет с 8.30 до 9.00, обед - с 12.00 до 13.00, ужин- с 17.00 до 18.00. Между приемами пищи часто бывает второй завтрак и полдник. Конечно - это примерно время приема пищи. Развивающие занятия могут в каждом саду отличаться. Однако, приучив ребенка утром вставать в одно и то е время, кушать по расписанию и укладываться спать, вы существенно облегчите жизнь и себе и ребенку.