Молодая сибирячка на Land Rover ответит за смерть парня на электросамокате
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Молодая сибирячка на Land Rover ответит за смерть парня на электросамокате

5:16:479/3/2021Фото: alisavladimirovna / Instagram.com
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Происшествие произошло в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали. Обвиняемая не пропустила пострадавшего на самокате, который передвигался по неуправляемому пешеходному переходу. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.

После наезда на электросамокатчика его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

9 июля 2021 года в Новосибирске 23-летняя местная жительница находясь за рулем автомобиля Land Rover сбила парня на самокате. По свидетельствам очевидцев, скорость машины была такой, что пострадавший подлетел высоко в воздух и упал на другую сторону дороги.

- Прокуратура г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщают в прокуратуре НСО.

Происшествие произошло в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали. Обвиняемая не пропустила пострадавшего на самокате, который передвигался по неуправляемому пешеходному переходу. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.

- В результате нарушения Правил дорожного движения, обвиняемая, не уступив дорогу потерпевшему, пересекавшему на электросамокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершила на него наезд. В результате происшествия потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в лечебном учреждении. Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, - сообщают в ведомстве.

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