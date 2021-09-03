Молодая сибирячка на Land Rover ответит за смерть парня на электросамокате

9 июля 2021 года в Новосибирске 23-летняя местная жительница находясь за рулем автомобиля Land Rover сбила парня на самокате. По свидетельствам очевидцев, скорость машины была такой, что пострадавший подлетел высоко в воздух и упал на другую сторону дороги.
- Прокуратура г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщают в прокуратуре НСО.
Происшествие произошло в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали. Обвиняемая не пропустила пострадавшего на самокате, который передвигался по неуправляемому пешеходному переходу. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.
- В результате нарушения Правил дорожного движения, обвиняемая, не уступив дорогу потерпевшему, пересекавшему на электросамокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершила на него наезд. В результате происшествия потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в лечебном учреждении. Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, - сообщают в ведомстве.