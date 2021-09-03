Священник-педофил насиловал и спаивал детей: Суд огласил приговор

В Оренбургской области состоялся суд, на котором был признан виновным священник из Асексеевского района. Настоятелю приходов вменили совершение насилия сексуального характера, также его обвинили в спаивании несовершеннолетних. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Оренбургской области.
- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в СУ СКР.
Более года продолжались насильственные действия священника — с января 2019 года по февраль 2020 года. Из материалов следствия и суда стало известно, что потерпевшими стали трое несовершеннолетних, один из которых был вынужден распивать спиртные напитки с настоятелем.
Данные преступления совершались на территории города Бугуруслана и Асексеевского района Оренбургской области.