Молния пронзила насквозь тренера в турпоходе: Он чудом выжил
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Молния пронзила насквозь тренера в турпоходе: Он чудом выжил

5:50:069/3/2021Фото: Pexels
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Пострадавший отлетел на камни. От удара он потерял сознание. Помощь пришла только через несколько часов.

После удара молнии выжил мужчина

Житель Иркутска выжил после удара молнии, произошедшего недалеко от Шумакских источников. Выживший оказался тренером по рукопашному бою. Об этом сообщает Live.ru.

Евгений Александров вместе с группой туристов путешествовал недалеко от реки Эхе-Гер.  В 300–500 метрах от водоёма ждал свою жену и её подругу, однако в него ударила молния. В результате чего пострадавший отлетел на камни. От удара он потерял сознание. Сам момент удара мужчина не помнит. Лишь до молнии ему показалось, будто в него летит камень.

Участники турпохода  перенесли Евгения в палатку и вызвали МЧС, но помощь прибыла только ночью. До прихода спасательной службы мужчина  два раза терял сознание. Он не мог понять, что произошло.  Молния прошла сквозь всё тело, врачи госпитализировали с многочисленными ожогами и переломами.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 26 августа в Бердском лесхозе произошла трагедия. Подъемный кран, установленный на ЗиЛе, задел высоковольтные провода. От удара током погиб 66-летний водитель, двое 18-летний студентов колледжа пострадали. Один - серьезно. У него уже ампутировали пальцы на ногах.

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