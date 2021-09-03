Молния пронзила насквозь тренера в турпоходе: Он чудом выжил

Житель Иркутска выжил после удара молнии, произошедшего недалеко от Шумакских источников. Выживший оказался тренером по рукопашному бою. Об этом сообщает Live.ru.
Евгений Александров вместе с группой туристов путешествовал недалеко от реки Эхе-Гер. В 300–500 метрах от водоёма ждал свою жену и её подругу, однако в него ударила молния. В результате чего пострадавший отлетел на камни. От удара он потерял сознание. Сам момент удара мужчина не помнит. Лишь до молнии ему показалось, будто в него летит камень.
Участники турпохода перенесли Евгения в палатку и вызвали МЧС, но помощь прибыла только ночью. До прихода спасательной службы мужчина два раза терял сознание. Он не мог понять, что произошло. Молния прошла сквозь всё тело, врачи госпитализировали с многочисленными ожогами и переломами.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 26 августа в Бердском лесхозе произошла трагедия. Подъемный кран, установленный на ЗиЛе, задел высоковольтные провода. От удара током погиб 66-летний водитель, двое 18-летний студентов колледжа пострадали. Один - серьезно. У него уже ампутировали пальцы на ногах.