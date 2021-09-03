Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
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Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

6:39:549/3/2021Фото: Wikimedia Commons
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После парламентских выборов первая пятерка федерального списка, представляющая «Единую Россию», должна определиться со своим местом работы.

Путин заявил, что ему не будет хватать Шойгу и Лаврова, если они пойдут в ГД

На пленарном заседании Восточного экономического форума, которое прошло 3 сентября, российский президент Владимир Путин заявил, что ему будет жалко, если в Госдуму уйдут Сергей Шойгу, возглавляющий Министерство обороны, и Сергей Лавров — глава МИД.

- Жалко. Они на своем месте хорошо работают, и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей, — ответил на вопрос глава государства.

Для того, чтобы покинуть свои места глав ведомств, они должны принять собственное решение, подчеркнул Путин. В выборах в Государственную думу России принимают участие Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко (главврач Коммунарки), Елена Шмелева («Народный фронт») и Анна Кузнецова — детский омбудсмен. Они возглавили федеральный список «Единой России».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выборы в Государственную думу РФ пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Одновременно в ряде регионов пройдут местные выборы. В Бердске, например, состоится голосование за депутатов городского Совета.

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