Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

На пленарном заседании Восточного экономического форума, которое прошло 3 сентября, российский президент Владимир Путин заявил, что ему будет жалко, если в Госдуму уйдут Сергей Шойгу, возглавляющий Министерство обороны, и Сергей Лавров — глава МИД.
- Жалко. Они на своем месте хорошо работают, и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей, — ответил на вопрос глава государства.
Для того, чтобы покинуть свои места глав ведомств, они должны принять собственное решение, подчеркнул Путин. В выборах в Государственную думу России принимают участие Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко (главврач Коммунарки), Елена Шмелева («Народный фронт») и Анна Кузнецова — детский омбудсмен. Они возглавили федеральный список «Единой России».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выборы в Государственную думу РФ пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Одновременно в ряде регионов пройдут местные выборы. В Бердске, например, состоится голосование за депутатов городского Совета.