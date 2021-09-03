Средняя зарплата у бюджетников составляет 43 625 рублей в месяц в Новосибирской области
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Средняя зарплата у бюджетников составляет 43 625 рублей в месяц в Новосибирской области

6:28:409/3/2021
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Относительно высокие заработки сложились за счет федеральных учреждений. В детских садах оплата труда не дотягивает до 30 000 рублей.

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О заработной плате работников бюджетных учреждений Новосибирской области в I полугодии 2021 года 3 сентября "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в Новосибирскстате.

По данным статистического ведомства, начисленная заработная плата в месяц работников бюджетных учреждений в среднем с января по июль текущего года составила 43 625 рублей. За год размер средних заработков бюджетников увеличился  на 6,7%. Но показатель остается на 0,2% ниже среднеобластного.

Статистики сделали вывод, что наиболее высокая зарплата в бюджетной сфере - среди федералов - 53 404 рубля, низкая – в муниципальных учреждениях - 36 272 рубля.

Как и прежде, самые высокие заработки наблюдаются в здравоохранении - в среднем 44 727 рублей в месяц, в области искусства и организации развлечений - 44 960 рублей.

Самый низкий уровень оплаты труда, по статистическим данным, показывает дошкольное образование - 29 375 рублей в месяц.

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