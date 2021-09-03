Тело зарезанного педофила закопал убийца: Им мог стать отец одной из изнасилованных девочек

Уголовное дело по факту убийства, совершенного в Самарской области, возбуждено в СК.
Тело мужчины было найдено около поселка Винтай Красноглинского района Самары, оно находилось в лесополосе и было присыпано землей. Убитого подозревали в том, что он насиловал маленьких девочек, которые были детьми его знакомых.
- Тело погибшего было обнаружено 2 сентября 2021 года закопанным на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района Самары, что указывает на возможную попытку его сокрытия. Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области.
Подозреваемым в убийстве возможного педофила стал отец одной из его жертв. Мужчина 1987 года рождения заявил, что убитый сам наткнулся на нож во время разговора. Вину он частично признал, следователи ведут поиск свидетелей, очевидцев и обстоятельств смерти найденного погибшего.
- Ситуационная экспертиза покажет характер нанесения ножевого ранения, было ли оно нанесено самостоятельно, либо было ли оно нанесено другим лицом. В результате заключения экспертизы картина станет более-менее ясна, - рассказал источник ТАСС.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что в конце июля житель поселка Винтай случайно увидел в телефоне своего знакомого запись изнасилования своей дочери. Он сразу обратился в полицию, однако правоохранители не нашли подозреваемого в педофилии, зато его нашел один из отцов изнасилованных девочек. А после встречи с ним насильник умер от ножевого ранения.