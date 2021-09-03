Туристический кластер одновременно с мусорной свалкой открывают в Бердске: Власть ждет наплыва туристов

Готовится новая госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области» до 2030 года, сообщил 3 сентября министр экономразвития региона Лев Решетников. Программа призвана создать условия для развития туристического потенциала и продвижение турпродуктов региона на российский и зарубежный рынки.
Как отметил Решетников, на реализацию госпрограммы планируется направлять 100-120 млн рублей в год.
Один из примеров кластерного развития территории – кластер «Обские парки». Он объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря с уникальными археологическими, этнографическими, историко-культурными объектами в границах нескольких районов Новосибирской области, в том числе Искитимского и Бердска. Здесь планируется развитие различных видов туризма: речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный.
-Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие и поддержку бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, – отметил Лев Решетников.
Инфраструктура туризма региона включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря.
На этом фоне под Бердском, который считается курортной жемчужиной Новосибирской области, активно продвигается идея размещения нового мусорного полигона - на приграничной земле Искитимского района. Земельный участок, принадлежащий крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву, уже внесен в территориальную схему обращения с отходами, подписанную губернатором Андреем Травниковым. Предполагается, что на частной мусорной свалке будут размещать 40 тыс. тонн отходов в год, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Именно столько мусора производит 100-тысячный Бердск.