Туристический кластер одновременно с мусорной свалкой открывают в Бердске: Власть ждет наплыва туристов
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Туристический кластер одновременно с мусорной свалкой открывают в Бердске: Власть ждет наплыва туристов

7:18:119/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие и поддержку бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, заявили в областном правительстве.

Мусорная свалка не предусматривает переработку отходов
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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Готовится новая госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области» до 2030 года, сообщил 3 сентября министр экономразвития региона Лев Решетников. Программа призвана создать условия для развития туристического потенциала и продвижение турпродуктов региона на российский и зарубежный рынки.

Как отметил Решетников, на реализацию госпрограммы планируется направлять 100-120 млн рублей в год.

Один из примеров кластерного развития территории – кластер «Обские парки». Он объединяет прибрежные территории Оби и Обского моря с уникальными археологическими, этнографическими, историко-культурными объектами в границах нескольких районов Новосибирской области, в том числе Искитимского и Бердска. Здесь планируется развитие различных видов туризма: речной, пляжный, познавательный, паломнический, культурный, этнографический, событийный, спортивный.

-Сфера туризма региона открывается для инвестиций, на развитие и поддержку бизнеса в данной сфере предусмотрены меры государственной поддержки, – отметил Лев Решетников.

Инфраструктура туризма региона включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря.

На этом фоне под Бердском, который считается курортной жемчужиной Новосибирской области, активно продвигается идея размещения нового мусорного полигона - на приграничной земле Искитимского района. Земельный участок, принадлежащий крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву, уже внесен в территориальную схему обращения с отходами, подписанную губернатором Андреем Травниковым. Предполагается, что на частной мусорной свалке будут размещать 40 тыс. тонн отходов в год, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Именно столько мусора производит 100-тысячный Бердск.

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От редакции

Что выберет власть - туризм или свалку?

Raven, 3 сентября 2021 12:39:06
Власть ждет наплыва туристов на мусорную свалку?
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