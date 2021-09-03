Путин назвал катастрофой происходящее в Афганистане после вывода войск США
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Путин назвал катастрофой происходящее в Афганистане после вывода войск США

8:09:299/3/2021Фото: PxHere
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Теперь в стране стали править законы шариата. Женщинам приказано не выходить из домов, идет поиск местных жителей, которые были связаны с американцами.

Американские военные ушли из Афганистана, после чего в стране наступила гуманитарная катастрофа

В Афганистане очень сложная ситуация после того, как страну покинули военные США.

Владимир Путин назвал то, что сейчас происходит в стране, катастрофой. Данное определение прозвучало 3 сентября во время Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

- Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков, — отметил президент.

После того, как а Афганистан были направлены огромные деньги для того, чтобы поднять экономику, результат полностью обнулился. Все достижения, введенные во время десятилетнего режима, поддерживаемого военными США, сошли на нет после прихода к власти террористического движения «Талибан»*.

В настоящее время в стране находится некоторое число союзников США, не успевших покинуть страну, данная ситуация является гуманитарной катастрофой — сказал глава российского государства.

В 1989 году советские войска покинули Афганистан после 10 лет военных действий. Во время вывода войск СССР местное население было настроено крайне агрессивно, рассказывал генерал Борис Громов - последний советский военный, покинувший Афганистан 15 апреля 1989 года.

О том, что осталось после вывода советских войск рассказывал эксперт по изучению Афганистана Дмитрий Верхотуров.

- Как могли наши союзники управлять армией, если значительная часть офицеров были безграмотными, а лояльные СССР политики и чиновники не имели представления о том, как развивать страну. Москве не удалось многое сделать, но она пришла в Афганистан с благими помыслами. Чтобы это понять, достаточно сравнить период 1979—1989 годов с последствиями пребывания в стране американского контингента с 2001 года», — резюмировал Верхотуров, пишет RT.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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Советские военные при выходе из Афганистана переживали за местных?

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