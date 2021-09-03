Выплату в 10 000 рублей получат 12,5 млн пенсионеров после 3 сентября
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Выплату в 10 000 рублей получат 12,5 млн пенсионеров после 3 сентября

8:28:109/3/2021Фото: PxHere
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Накануне получателями обещанных денег уже стали свыше 30,2 млн россиян пенсионного возраста, которым деньги пришли на банковскую карту.

В РФ выплатили по 10 тысяч пенсионерам

С 3 сентября граждане РФ пенсионного возраста, которым деньги поступают через «Почту России», начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. С пятницы начнут получать начисленные средства 12,5 миллиона человек.

- Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной суммы началась с сегодняшнего дня на сумму 125 млрд рублей для 12,5 млн наших граждан, — отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства 3 сентября.

О том, что деньги будут начислены пенсионерами стало известно после 24 августа, когда российский президент подписал соответствующий указ. Ранее 22 августа Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам и военным единовременную помощь в связи с тем, что растущая инфляция «подъела» запасы российских граждан, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Сначала речь шла о том, что решение о выплате должна была принять Госдума после выборов, но уже через 2 дня глава государства распорядился выплатить деньги в начале сентября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплату "десятки" пенсионерам, получающим деньги на карту сделали еще 2 сентября. Таких более 30 млн человек.

17-19 сентября пройдут выборы, на которых российские граждане смогут проголосовать за тех кандидатов, которых они считают достойными, чтобы представлять российские власти.

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