Материнский капитал увеличат в 2022 году: За первого ребенка выплатят уже 503 тыс. рублей
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Материнский капитал увеличат в 2022 году: За первого ребенка выплатят уже 503 тыс. рублей

9:04:049/3/2021Фото: Pixabay
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Если родители не становились получателями маткапитала на первенца, им на второго ребенка заплатят 665 тыс. рублей.

За рождение ребенка родителям положен материнский капитал

В 2022 году размер материнского капитала немного подрос. Для родителей, у которых родится первый ребенок заплатят 503 тысячи рублей. В случае, если у мамы и папы родился второй ребенок, а они на первого еще ничего не получали, то им будет начислено 665 тысяч рублей. Об этом стало известно ТАСС от Антона Котякова, возглавляющего министерство труда и соцзащиты.

- В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит более 503 тыс. рублей, на второго ребенка, если родители не получали выплаты на первого, - более 665 тыс. рублей. Индексация размера материнского капитала предусмотрена на все три года - и на 2022, и на 2023 год, и на 2024, - сказал он.

Материнский капитал был введен в 2007 году для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. С начала использования данной меры поддержки семей с детьми его выплачивали только на второго или последующего ребенка, рожденного в семье или усыновленного.

Выплата предназначалась для семей с детьми и могла использоваться только единожды. С 1 января 2020 года материнский капитал стали давать и за первого ребенка. Для того, чтобы получить сертификат, не требуется писать заявление.

С 1 января 2021 года размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей - на второго.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", за 13 лет использования программы для повышения рождаемости, ею смогли воспользоваться уже более 10 миллионов российских семей. Не стали получателями денег от государства лишь 2,5 миллиона родителей.

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