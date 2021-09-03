Директор школы увольняется после исполнения танца живота на линейке 1 сентября
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Директор школы увольняется после исполнения танца живота на линейке 1 сентября

10:04:459/3/2021Фото: PxHere
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Выступление учительницы в образе птицы счастья и в футболке телесного цвета оценили не все. Хотя многие коллеги не видят в танце ничего предосудительного.

Танец живота исполненный учительницей на линейке стал причиной увольнения директора

Татьяна Строкова, директор школы № 78, в которой на линейке был исполнен танец живота, решила уволиться, об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "Подъем".

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" скандал с исполнением танца живота разгорелся после видео, которое стали пересылать многочисленные пользователи. Молодая учительница исполнила танец в открытом костюме перед родителями и школьниками во время линейки 1 сентября.

Споры об уместности данного художественного номера возникли сразу, учительница принесла извинения, а часть коллектива за не вступилась.

По словам директора школы, которая приняла решение уйти с работы, она считает данное выступление неуместным. Чиновники сообщали ранее, что вопрос об увольнении руководителя коллектива педагогов школы №78 стоит на повестке дня. Директор проработала здесь 28 лет.

«Танец птицы счастья» исполнялся в футболке телесного цвета, которая создала иллюзию обнаженного тела.

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