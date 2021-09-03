Директор школы увольняется после исполнения танца живота на линейке 1 сентября

Татьяна Строкова, директор школы № 78, в которой на линейке был исполнен танец живота, решила уволиться, об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале "Подъем".
Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" скандал с исполнением танца живота разгорелся после видео, которое стали пересылать многочисленные пользователи. Молодая учительница исполнила танец в открытом костюме перед родителями и школьниками во время линейки 1 сентября.
Споры об уместности данного художественного номера возникли сразу, учительница принесла извинения, а часть коллектива за не вступилась.
По словам директора школы, которая приняла решение уйти с работы, она считает данное выступление неуместным. Чиновники сообщали ранее, что вопрос об увольнении руководителя коллектива педагогов школы №78 стоит на повестке дня. Директор проработала здесь 28 лет.
«Танец птицы счастья» исполнялся в футболке телесного цвета, которая создала иллюзию обнаженного тела.