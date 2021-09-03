Паралимпиада-2020: Рекорд по количеству медалей установила российская сборная в Токио
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Паралимпиада-2020: Рекорд по количеству медалей установила российская сборная в Токио

9:23:209/3/2021
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3 сентября российские пловцы победили в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. У спортсменов России это 34-я награда высшей пробы и 105-я в общем зачете.

Сборная России установила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх

На Паралимпиаде-2020 в Токио российская сборная завоевала 105-ю медаль. И таким образом побили рекорд по количеству завоеванных на Паралимпийских играх медалей.

3 сентября российские пловцы победили в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. У спортсменов России это 34-я награда высшей пробы.

За команду выступали Андрей Николаев, Богдан Мозговой, Александр Скалиух и Андрей Калина. Они проплыли с результатом 4 минуты 6,59 секунды.

Серебро выиграла команда Австралии, бронза досталась итальянцам.

На Паралимпиаде в Лондоне команда РФ завоевала 102 медали - это предыдущий рекорд российской сборной.

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