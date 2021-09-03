Паралимпиада-2020: Рекорд по количеству медалей установила российская сборная в Токио

На Паралимпиаде-2020 в Токио российская сборная завоевала 105-ю медаль. И таким образом побили рекорд по количеству завоеванных на Паралимпийских играх медалей.
3 сентября российские пловцы победили в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. У спортсменов России это 34-я награда высшей пробы.
За команду выступали Андрей Николаев, Богдан Мозговой, Александр Скалиух и Андрей Калина. Они проплыли с результатом 4 минуты 6,59 секунды.
Серебро выиграла команда Австралии, бронза досталась итальянцам.
На Паралимпиаде в Лондоне команда РФ завоевала 102 медали - это предыдущий рекорд российской сборной.