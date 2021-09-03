Национальность "сибиряк" по ошибке поставили в ЗАГСе сменившему фамилию на ник Тайганавт

В красноярском ЗАГСе блогеру запретили официально становиться сибиряком. Местный житель собрался изменить свою настоящую фамилию, полученную при рождении - Кривогорницын - на ник, по которому его знают подписчики - Тайганавт. Одновременно он решил в графе «национальность» написать «сибиряк». Сначала в ЗАГСе удовлетворили обе просьбы Алексея, но потом спохватились.
По словам руководителя ЗАГСа Светланы Палчковой, такой национальности нет в Едином реестре. И ошибочную запись придется аннулировать.
-В Сибири мы все сибиряки, но национальности такой нет . В связи с тем, что нет такой национальности, нам бы хотелось исправить свою ошибку. Это моя ошибка – недосмотрела как руководитель, - цитирует Палчкову "Подъем".
Однако блогер по фамилии Таганавт собирается добиваться с привлечением юристов официального признания национальности, которой пока не существует.
Но, по его словам, при любом исходе, сибиряком он быть не перестанет.