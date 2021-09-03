Национальность "сибиряк" по ошибке поставили в ЗАГСе сменившему фамилию на ник Тайганавт
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Национальность "сибиряк" по ошибке поставили в ЗАГСе сменившему фамилию на ник Тайганавт

9:46:449/3/2021
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Однако блогер с новой фамилией собирается добиваться с привлечением юристов официального признания национальности, которой пока не существует.

ЗАГС позже признал свою ошибку

В красноярском ЗАГСе блогеру запретили официально становиться сибиряком. Местный житель собрался изменить свою настоящую фамилию, полученную при рождении - Кривогорницын - на ник, по которому его знают подписчики -  Тайганавт. Одновременно он решил в графе «национальность» написать «сибиряк». Сначала в ЗАГСе удовлетворили обе просьбы Алексея, но потом спохватились.

По словам руководителя ЗАГСа Светланы Палчковой, такой национальности нет в Едином реестре. И ошибочную запись придется аннулировать.

-В Сибири мы все сибиряки, но национальности такой нет . В связи с тем, что нет такой национальности, нам бы хотелось исправить свою ошибку. Это моя ошибка – недосмотрела как руководитель, - цитирует Палчкову "Подъем".

Однако блогер по фамилии Таганавт собирается добиваться с привлечением юристов официального признания национальности, которой пока не существует.

Но, по его словам, при любом исходе, сибиряком он быть не перестанет.

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