6 сезон "Чужестранки": названа точная дата премьеры суперпопулярного сериала во всем мире

Аутлендер Звезда Джейми Сэм Хьюэн рассказал о том, как создательница свайпов Дайана Гэблдон взяла его на себя на начальных этапах производства.
Премьера «Чужестранки» впервые состоялась на Starz в 2014 году, она мгновенно стала хитом и приобрела массу поклонников по всему миру. В преддверии выхода шестого сезона актер Сэм Хьюэн рассказал о своем процессе прослушивания на роль Джейми Фрейзера и рассказал о том, как создательница смахиваний Дайана Гэблдон взяла его, пишет express.co.uk.
Джейми Фрейзер был представлен фанатам как пылкий шотландский солдат, а автор серии романов Дайана Гэблдон назвала его «королем людей».
Несмотря на столь яркое описание своего персонажа, во время прослушивания актер сообщил, что создатель и автор сериала назвали его другим именем.
В разговоре с Алексом Зейном на подкасте Just For Facts он поделился, что она сначала подумала, что он «гротеск», посмотрев на его выстрел в голову.
Сэм рассказывал: «Она видела сделанный мной снимок в голову, и из фотографии подумала:« Этот человек не Джейми Фрейзер, этот человек гротеск», но когда она увидела прослушивание, она подумала, что я был им».
В отличие от большинства авторов, Диана была очень увлечена своими персонажами и тем, как они будут выглядеть на экране.
Как автор, она посвятила годы написанию своих романов и формированию персонажей на основе своего воображения - хотя ей требовался кто-то, кто мог бы сыграть эту роль, у нее также был образ того, как выглядел Джейми, а Сэм не был им.
Сериал представлял собой экранную адаптацию ее самых продаваемых романов, хотя изначально он не выглядел соответствующим образом, но сумел очаровать автора своими талантами.
К счастью, это так, потому что поклонникам сериала было бы трудно представить другого человека рядом с Клэр Фрейзер (которую играет Катриона Балф), когда она путешествовала по Шотландии 18-го века.
Хотя сериал действительно вращается вокруг Клэр, Джейми играет огромную роль в ее жизни как ее верный муж.
На протяжении всего сериала эти двое отправляются в эпическое приключение в рассказе о любви и истории, преодолевая бесчисленные препятствия.
Любимый персонаж быстро стал фаворитом фанатов за его самоотверженность, преданность и способность противостоять вызовам лицом к лицу.
Это было видно в финале пятого сезона, когда Клэр похитил бессердечный Лайонел Браун (Нед Деннехи).
В трагической сцене он и его люди по очереди изнасиловали Клэр в наказание за поощрение сексуального раскрепощения женщин.
Джейми пришел на помощь и казнил всех людей Лайонела, прежде чем отвезти главного преступника обратно на Фрейзер-Ридж, чтобы его допросили.
Он дал Клэр возможность убить его, но предложил ему милосердие, поскольку она поклялась никогда не убивать душу, вместо этого Марсали Фрейзер (Лорен Лайл) ввел ему смертельное вещество.
Джейми доставил свой труп своему брату Ричарду Брауну (Крис Ларкин), хотя он не был шокирован, увидев Лайонела мертвым, он пригрозил Фрейзерам и объявил войну.
Из-за надвигающейся вражды в шестом сезоне Джейми вернется к своей роли солдата и отправится сражаться за свою семью.
Несмотря на ее первоначальное впечатление о Сэме, мнение создателя Дианы быстро изменилось, когда она посмотрела его прослушивание, она сказала Entertainment Weekly: «Я понятия не имела, чего ожидать, когда мне прислали записи прослушивания, но через пять секунд я подумала, что он выглядит отлично. Еще через пять секунд он был Джейми Фрейзером. Я был поражен».
Премьера шестого сезона Outlander состоится на Starz и Starzplay в 2022 году.