Сколько чашек кофе безвредны для вашего здоровья: ученые назвали точное количество

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC 2021, до трех чашек кофе в день снижает риск инсульта и смертельных заболеваний сердца.
«Насколько нам известно, это крупнейшее исследование по систематической оценке сердечно-сосудистых эффектов регулярного употребления кофе среди населения без диагностированных сердечных заболеваний», - сказала автор исследования доктор Юдит Симон из Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс, Будапешт, Венгрия, пишет medicalxpress.com.
«Наши результаты показывают, что регулярное употребление кофе безопасно, поскольку даже высокое ежедневное потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами и общей смертностью после периода наблюдения в течение 10–15 лет», - продолжила она. «Более того, от 0,5 до 3 чашек кофе в день были независимо связаны с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от любой причины».
Несмотря на то, что кофе является одним из самых потребляемых напитков в мире, мало что известно о долгосрочном влиянии регулярного потребления на здоровье сердечно-сосудистой системы.
В этом исследовании изучалась связь между обычным потреблением кофе и сердечным приступом, инсультом и смертью. В исследовании приняли участие 468 629 участников британского биобанка без признаков сердечного заболевания на момент набора. Средний возраст составлял 56,2 года, 55,8% составляли женщины.
Участники были разделены на три группы в соответствии с их обычным потреблением кофе: без кофе (не употребляли кофе регулярно, 22,1%), от легкой до умеренной (0,5–3 чашки в день, 58,4%) и высокой (более 3 чашек в день, 58,4%). чашек / день, 19,5%).
Исследователи оценили связь ежедневного потребления кофе с исходами инцидентов в течение среднего периода наблюдения в 11 лет с использованием многомерных моделей. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли повлиять на отношения, включая возраст, пол, вес, рост, статус курения, физическую активность , высокое кровяное давление , диабет, уровень холестерина, социально-экономический статус и обычное потребление алкоголя, мяса, чая, фруктов и т. д.
По сравнению с теми, кто не пьет кофе, легкое или умеренное потребление было связано с 12% меньшим риском смерти от всех причин (отношение рисков
= 0,88, p <0,001), 17% меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ( HR = 0,83, p = 0,006) и снижение риска инсульта на 21% (HR = 0,79; p = 0,037).
Чтобы изучить потенциальные механизмы, лежащие в основе, исследователи проанализировали связь между ежедневным потреблением кофе и структурой и функцией сердца в течение среднего периода наблюдения в 11 лет. Для этого они использовали данные 30 650 участников, которые прошли магнитно-резонансную томографию сердца (МРТ), которая считается золотым стандартом для оценки структуры и функции сердца.
Доктор Саймон сказал: «Анализ изображений показал, что по сравнению с участниками, которые не пили кофе регулярно, ежедневные потребители имели более здоровые размеры и лучше функционирующие сердца. Это соответствовало обращению вспять пагубного воздействия старения на сердце ».
Она пришла к выводу: «Наши результаты показывают, что потребление кофе до 3 чашек в день связано с благоприятными сердечно-сосудистыми исходами. Хотя необходимы дальнейшие исследования для объяснения основных механизмов, наблюдаемые преимущества могут быть частично объяснены положительными изменениями в структуре и функции сердца. "