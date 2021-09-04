Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года
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Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года

1:20:169/4/2021Фото: pxfuel.com
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В сообщении агентства Росстат говорится, что за месяц умерли 50 421 человек, заболевший COVID-19, что значительно выше предыдущего рекорда в 44 435 человек в декабре.

врач, пациент
Вакцинация против COVID-19 в России отстает от других стран
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новый отчет Государственного статистического агентства России показывает, что в июле в стране зафиксировано рекордное количество смертей людей, инфицированных коронавирусом.

В сообщении агентства Росстат говорится, что за месяц умерли 50 421 человек, заболевший COVID-19, что значительно выше предыдущего рекорда в 44 435 человек в декабре, пишет medicalxpress.com.

Однако в отчете агентства говорится, что только 38 992 случая смерти были напрямую связаны с заболеванием. Еще в 5 206 случаях смерти вирус был оценен как вероятная основная причина, но потребуется дополнительное расследование; в 1449 других случаях вирус способствовал смерти, но не был основной причиной.

Росстат заявил, что остальные 4844 случая смерти инфицированных не были связаны с вирусом.

В отчете говорится, что общее количество смертей, связанных с вирусами, в России к концу июля составило 215 265 человек, что намного больше, чем 180 840 смертей, указанных национальной целевой группой по коронавирусу. Российские официальные лица объясняют это различными методами подсчета, утверждая, что в оперативную группу входят только те случаи, когда COVID-19 был основной причиной.

Официальные лица также говорят, что целевая группа использует данные из медицинских учреждений, в то время как Росстат берет свои цифры из ЗАГСов, где завершается регистрация смерти.

Вакцинация против COVID-19 в России отстает от других стран. По состоянию на середину августа только четверть из 146 миллионов человек в стране получила хотя бы одну дозу вакцины, а 20% были полностью вакцинированы.

Власти многих регионов сделали вакцины обязательными для определенных групп работников, в том числе работающих в сфере здравоохранения, образования, розничной торговли, общественного транспорта и государственных учреждений.

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