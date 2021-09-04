Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях
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Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях

11:10:339/4/2021Фото: pxfuel.com
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Время посадки семян лука будет зависеть от того, где вы решите их выращивать, но по общему мнению, семена лука лучше всего сажать весной.

семена лука
Семена лука лучше всего сажать весной

Лук является основным продуктом приготовления пищи, который часто хранят в кухонных шкафах по всему миру. Вот когда сажать семена лука и руководство по выращиванию лучшего лука в домашних условиях.

Выращивание собственных овощей - выгодное предприятие, и многие люди его изучали на фоне скуки от череды ограничений. Вырастить плодородный и здоровый луковый урожай легко, если семена посеять в нужное время, но когда вы должны добавить этот универсальный овощ в свой сад ? С помощью этого руководства вы сможете мгновенно перенести лук из почвы на ужин, пишет express.co.uk.

Лук - дешевое и простое дополнение к огороду любого садовода, требующее очень мало инструментов и уловок, чтобы посеять семена.

Лук можно выращивать из луковиц, семян или севка, поэтому всегда проверяйте время посадки в соответствии с методом, которым вы его выращиваете.

Когда сажать семена лука

Лук считается универсальным овощем по многим причинам: от широкого спектра разновидностей до различных методов выращивания и того факта, что вы можете выращивать его как в помещении, так и на открытом воздухе.

Время посадки семян лука будет зависеть от того, где вы решите их выращивать, но по общему мнению, семена лука лучше всего сажать весной.

Семена лука, посеянные в помещении, можно сажать уже в первую неделю февраля.
Вы должны подождать до конца марта, чтобы сеять семена лука на открытом воздухе.
Переместите комнатные саженцы на улицу, когда они начнут прогреваться, начиная с середины марта.
Закаливайте рассаду в открытом грунте ближе к концу апреля.
Прорежьте рассаду лука на свежем воздухе в конце мая
Переместите комнатные саженцы на грядки в середине мая.
Яровой лук можно сеять в сентябре.

Как сажать лук из семян

Поместите семена примерно на дюйм глубоко в почву и оставьте по крайней мере полдюйма между каждым семенем по ширине, чтобы было достаточно места для роста.

Если вы решили сажать в ряды, убедитесь, что между каждым рядом есть не менее полутора-двух футов, а также соблюдайте приведенные выше рекомендации по глубине и ширине.

По данным сайта gardingknowhow.com, у луковых растений неглубокие корни, и они требуют частого полива в течение всего вегетационного периода.

Как только ботва начинает отрастать, обычно к концу лета вы можете перестать поливать семена лука и начать поднимать посевы.

Express.co.uk предлагает множество различных видов лука для приготовления определенных блюд, поэтому вы можете сажать свой собственный.

Лук-снежок

Белый лук, также известный как разновидность «снежного кома», используется в соусах в качестве загустителя, а также в салатах и ​​блюдах в мексиканском стиле, где луковый вкус должен быть более приглушенным.

Репчатый лук

Красный лук более сладкий по вкусу, чем их белые аналоги.

Этот вид лука лучше всего подходит для соусов и салатов, где его можно мелко нарезать и добавить в сальсу, гуакамоле и тонко нарезать для пикантного добавления в салат, салатники и жаркое.

Сеттон лук

Сеттон или желтый лук являются наиболее распространенным сортом и фаворитом на кухне, так как хорошо хранятся в шкафу.

У них сильный вкус, желтая кожица и хрустящая белая мякоть, что делает их хорошей основой для рагу, соусов и карри.

Зеленый лук

Этот сорт с более длинной и тонкой зеленой кожицей является любимым салатом и является обычным ингредиентом во многих азиатских блюдах, поэтому обязательно сажайте их, если вы поклонник азиатских фьюжн-продуктов.

Яровой лук обычно готов к сбору урожая через восемь недель после посева - Gardener's World рекомендует немного разложить почву вокруг растений, прежде чем выдергивать маленькие листовые луковицы.

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