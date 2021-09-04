Когда сажать семена лука - руководство по выращиванию лука в домашних условиях

Лук является основным продуктом приготовления пищи, который часто хранят в кухонных шкафах по всему миру. Вот когда сажать семена лука и руководство по выращиванию лучшего лука в домашних условиях.
Выращивание собственных овощей - выгодное предприятие, и многие люди его изучали на фоне скуки от череды ограничений. Вырастить плодородный и здоровый луковый урожай легко, если семена посеять в нужное время, но когда вы должны добавить этот универсальный овощ в свой сад ? С помощью этого руководства вы сможете мгновенно перенести лук из почвы на ужин, пишет express.co.uk.
Лук - дешевое и простое дополнение к огороду любого садовода, требующее очень мало инструментов и уловок, чтобы посеять семена.
Лук можно выращивать из луковиц, семян или севка, поэтому всегда проверяйте время посадки в соответствии с методом, которым вы его выращиваете.
Когда сажать семена лука
Лук считается универсальным овощем по многим причинам: от широкого спектра разновидностей до различных методов выращивания и того факта, что вы можете выращивать его как в помещении, так и на открытом воздухе.
Время посадки семян лука будет зависеть от того, где вы решите их выращивать, но по общему мнению, семена лука лучше всего сажать весной.
Семена лука, посеянные в помещении, можно сажать уже в первую неделю февраля.
Вы должны подождать до конца марта, чтобы сеять семена лука на открытом воздухе.
Переместите комнатные саженцы на улицу, когда они начнут прогреваться, начиная с середины марта.
Закаливайте рассаду в открытом грунте ближе к концу апреля.
Прорежьте рассаду лука на свежем воздухе в конце мая
Переместите комнатные саженцы на грядки в середине мая.
Яровой лук можно сеять в сентябре.
Как сажать лук из семян
Поместите семена примерно на дюйм глубоко в почву и оставьте по крайней мере полдюйма между каждым семенем по ширине, чтобы было достаточно места для роста.
Если вы решили сажать в ряды, убедитесь, что между каждым рядом есть не менее полутора-двух футов, а также соблюдайте приведенные выше рекомендации по глубине и ширине.
По данным сайта gardingknowhow.com, у луковых растений неглубокие корни, и они требуют частого полива в течение всего вегетационного периода.
Как только ботва начинает отрастать, обычно к концу лета вы можете перестать поливать семена лука и начать поднимать посевы.
Express.co.uk предлагает множество различных видов лука для приготовления определенных блюд, поэтому вы можете сажать свой собственный.
Лук-снежок
Белый лук, также известный как разновидность «снежного кома», используется в соусах в качестве загустителя, а также в салатах и блюдах в мексиканском стиле, где луковый вкус должен быть более приглушенным.
Репчатый лук
Красный лук более сладкий по вкусу, чем их белые аналоги.
Этот вид лука лучше всего подходит для соусов и салатов, где его можно мелко нарезать и добавить в сальсу, гуакамоле и тонко нарезать для пикантного добавления в салат, салатники и жаркое.
Сеттон лук
Сеттон или желтый лук являются наиболее распространенным сортом и фаворитом на кухне, так как хорошо хранятся в шкафу.
У них сильный вкус, желтая кожица и хрустящая белая мякоть, что делает их хорошей основой для рагу, соусов и карри.
Зеленый лук
Этот сорт с более длинной и тонкой зеленой кожицей является любимым салатом и является обычным ингредиентом во многих азиатских блюдах, поэтому обязательно сажайте их, если вы поклонник азиатских фьюжн-продуктов.
Яровой лук обычно готов к сбору урожая через восемь недель после посева - Gardener's World рекомендует немного разложить почву вокруг растений, прежде чем выдергивать маленькие листовые луковицы.