Пятьдесят вещей из детства: о чем тоскуют взрослые - строить шалаш, зубной феи, веры в Деда Мороза - о что не хватает вам?
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Пятьдесят вещей из детства: о чем тоскуют взрослые - строить шалаш, зубной феи, веры в Деда Мороза - о что не хватает вам?

12:11:089/4/2021,МАРТИН ВИНТЕРФото: pixabay.com
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Взрослые считают, что семь лет - самый волшебный возраст детства, и с десяти лет вы начинаете терять блеск.

65% признались, что больше не используют свое творческое мышление и воображение для управления жизнью

Британцы раскрыли 50 вещей, которые им больше всего не хватает в детстве, включая волнение от фургона с мороженым, долгие школьные каникулы и острые ощущения от новой игрушки. Опрос 2000 взрослых показал, что 55 процентов хотели бы пережить свое детство заново, а 60-е, 70-е и 80-е годы считаются лучшими десятилетиями в детстве.
Первое место в списке занимало отсутствие заботы о деньгах, отсутствие необходимости работать и строительство замков из песка, а также семейные праздники и просмотр мультфильмов субботним утром.
Между тем, 67% сказали, что походы на пляж были одними из самых ярких воспоминаний их детства.

Исследование было проведено по заказу образовательного и технологического бренда Osmo, который в партнерстве с экспертами по скульптуре из песка Sand In Your Eye, воплотил в жизнь детские рисунки в трех гигантских замках из песка на пляже Уэстон-сьюпер-Мэр, пишет express.co.uk.

Взрослые считают, что семь лет - самый волшебный возраст детства, и с десяти лет вы начинаете терять блеск.

Однако более чем половине из них нравится сохранять детское отношение к некоторым аспектам своей жизни - потому что это весело, помогает им взглянуть на вещи с другой точки зрения и сохраняет их любопытством и честностью.

Но 65% признались, что больше не используют свое творческое мышление и воображение для управления жизнью - вместо этого они придерживаются чисто логики.

Также выяснилось, что из 65 процентов респондентов, у которых есть собственные дети, 84 процента позволяют своим детям вести как можно более детскую жизнь, чтобы сохранить магию.

Играя с ними в игры, побуждая их задавать вопросы и побуждая их исследовать природу, были одними из лучших способов, которыми родители пытались сохранить у своих детей детский склад ума.  Интересно, что шесть из десяти считают, что их детство было лучше, чем у сегодняшних детей - потому что они проводили больше времени на свежем воздухе, чувствовали, что мир стал безопаснее для молодежи, и им больше доверяли родители.

Представитель Osmo добавил: «Дети от природы творческие и любят исследовать свое воображение - мы твердо верим, что эти качества следует развивать и поощрять.

«По мере того, как летние каникулы подходят к концу, мы хотели оставить несколько особенных воспоминаний, воплотив воображение в жизнь еще шире, чем обычно.

«Исследования в ранние годы - ключ к развитию ребенка, и мы хотели продемонстрировать, что поощрение этого с помощью реальных жизненных занятий или виртуальных ресурсов чрезвычайно важно и может быть выполнено действительно забавными и простыми способами, такими как посещение пляжа».

ТОП-50 ЧТО ВЗРОСЛЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ РЕБЕНКОМ:


  1. Не беспокоясь о деньгах
  2. Долгие школьные каникулы
  3. Волшебное ощущение Рождества
  4. Всегда есть энергия
  5. Не оплачивать счета
  6. Не работать
  7. Отсутствие болей и болей
  8. Волнение по поводу дней рождения
  9. Вера в Деда Мороза
  10. Семейный отдых
  11. Получение множества подарков на Рождество
  12. Волнение от похода на пляж
  13. Крепкий сон
  14. Волнение от получения новой игрушки
  15. Волнение от фургона с мороженым
  16. Сооружение шалаша
  17. Отсутствие страха
  18. Оплаченные отпуска
  19. Получение денег от зубной феи после потери зуба
  20. Свободно используя свое воображение
  21. Сборы семьи на дни рождения
  22. За тебя стирают твои вещи
  23. Возможность лазить по деревьям
  24. Смотрю мультики в субботу утром
  25. Играть в игры когда угодно и сколько угодно долго
  26. Имея отличное воображение
  27. Школьные поездки
  28. Смотрите телевизор, как только вы пришли из школы
  29. Дружить со всеми
  30. Все новое
  31. Возможность комфортно заснуть в любом месте
  32. Строительство замков из песка
  33. Играя с братьями и сестрами
  34. Быть первым, кто увидит море в поездке на пляж
  35. Покупка одежды для вас
  36. Кормление уток в парке
  37. Строительные вещи
  38. Прыжки по лужам
  39. Не нужно бриться каждый день
  40. Водные бои
  41. Ночевки
  42. Использование пустого поля для создания бесчисленных игр
  43. В восторге от общественного транспорта
  44. Обмен стикерами с друзьями
  45. Задавать любые вопросы кому угодно и кому угодно
  46. Не зная, что такое похмелье
  47. Родители тебя несут в постель
  48. Изготовление бумажных самолетиков
  49. Наблюдая за гладиаторами в субботу вечером
  50. Наряжаться в любое время, а не только на Хэллоуин

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