Пятьдесят вещей из детства: о чем тоскуют взрослые - строить шалаш, зубной феи, веры в Деда Мороза - о что не хватает вам?

Британцы раскрыли 50 вещей, которые им больше всего не хватает в детстве, включая волнение от фургона с мороженым, долгие школьные каникулы и острые ощущения от новой игрушки. Опрос 2000 взрослых показал, что 55 процентов хотели бы пережить свое детство заново, а 60-е, 70-е и 80-е годы считаются лучшими десятилетиями в детстве.
Первое место в списке занимало отсутствие заботы о деньгах, отсутствие необходимости работать и строительство замков из песка, а также семейные праздники и просмотр мультфильмов субботним утром.
Между тем, 67% сказали, что походы на пляж были одними из самых ярких воспоминаний их детства.
Исследование было проведено по заказу образовательного и технологического бренда Osmo, который в партнерстве с экспертами по скульптуре из песка Sand In Your Eye, воплотил в жизнь детские рисунки в трех гигантских замках из песка на пляже Уэстон-сьюпер-Мэр, пишет express.co.uk.
Взрослые считают, что семь лет - самый волшебный возраст детства, и с десяти лет вы начинаете терять блеск.
Однако более чем половине из них нравится сохранять детское отношение к некоторым аспектам своей жизни - потому что это весело, помогает им взглянуть на вещи с другой точки зрения и сохраняет их любопытством и честностью.
Но 65% признались, что больше не используют свое творческое мышление и воображение для управления жизнью - вместо этого они придерживаются чисто логики.
Также выяснилось, что из 65 процентов респондентов, у которых есть собственные дети, 84 процента позволяют своим детям вести как можно более детскую жизнь, чтобы сохранить магию.
Играя с ними в игры, побуждая их задавать вопросы и побуждая их исследовать природу, были одними из лучших способов, которыми родители пытались сохранить у своих детей детский склад ума. Интересно, что шесть из десяти считают, что их детство было лучше, чем у сегодняшних детей - потому что они проводили больше времени на свежем воздухе, чувствовали, что мир стал безопаснее для молодежи, и им больше доверяли родители.
Представитель Osmo добавил: «Дети от природы творческие и любят исследовать свое воображение - мы твердо верим, что эти качества следует развивать и поощрять.
«По мере того, как летние каникулы подходят к концу, мы хотели оставить несколько особенных воспоминаний, воплотив воображение в жизнь еще шире, чем обычно.
«Исследования в ранние годы - ключ к развитию ребенка, и мы хотели продемонстрировать, что поощрение этого с помощью реальных жизненных занятий или виртуальных ресурсов чрезвычайно важно и может быть выполнено действительно забавными и простыми способами, такими как посещение пляжа».
ТОП-50 ЧТО ВЗРОСЛЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ РЕБЕНКОМ:
- Не беспокоясь о деньгах
- Долгие школьные каникулы
- Волшебное ощущение Рождества
- Всегда есть энергия
- Не оплачивать счета
- Не работать
- Отсутствие болей и болей
- Волнение по поводу дней рождения
- Вера в Деда Мороза
- Семейный отдых
- Получение множества подарков на Рождество
- Волнение от похода на пляж
- Крепкий сон
- Волнение от получения новой игрушки
- Волнение от фургона с мороженым
- Сооружение шалаша
- Отсутствие страха
- Оплаченные отпуска
- Получение денег от зубной феи после потери зуба
- Свободно используя свое воображение
- Сборы семьи на дни рождения
- За тебя стирают твои вещи
- Возможность лазить по деревьям
- Смотрю мультики в субботу утром
- Играть в игры когда угодно и сколько угодно долго
- Имея отличное воображение
- Школьные поездки
- Смотрите телевизор, как только вы пришли из школы
- Дружить со всеми
- Все новое
- Возможность комфортно заснуть в любом месте
- Строительство замков из песка
- Играя с братьями и сестрами
- Быть первым, кто увидит море в поездке на пляж
- Покупка одежды для вас
- Кормление уток в парке
- Строительные вещи
- Прыжки по лужам
- Не нужно бриться каждый день
- Водные бои
- Ночевки
- Использование пустого поля для создания бесчисленных игр
- В восторге от общественного транспорта
- Обмен стикерами с друзьями
- Задавать любые вопросы кому угодно и кому угодно
- Не зная, что такое похмелье
- Родители тебя несут в постель
- Изготовление бумажных самолетиков
- Наблюдая за гладиаторами в субботу вечером
- Наряжаться в любое время, а не только на Хэллоуин