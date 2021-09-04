Завораживающие открытки с отданием Успения Пресвятой Богородицы 5 сентября

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только верным курсом.
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва сбережет вас в любой ситуации.
Источник: pozdravok.ru