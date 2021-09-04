Что можно и что никогда нельзя делать на Агафонов день 4 сентября?
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Что можно и что никогда нельзя делать на Агафонов день 4 сентября?

10:28:239/4/2021Фото: pixabay.com
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В Агафонов день, крестьяне выходили в поле ночью, чтобы охранять снопы сена в поле. Считалось, что в этот день там разгуливает леший, который может украсть или испортить сено.

Считалось, что в этот день там разгуливает леший

На 4 сентября приходится народный праздник Агафонов день. В православии вспоминают мученика Агафоника Никомидийского.

Святой Агафон происходил из знатного известного рода, всю свою жизнь прожил в Никомидии. Благодаря его проповедям, многие язычники обратились к христианской вере, в том числе главный член сената Принцепса. Но в языческой стране, другая вера приравнивалась к преступлению - тогда всех, кто приобщился к христианству и тех, кто обращал язычников в новую веру, в частности Агафона, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона, схватили и после длительных пыток убили.

Что можно делать 4 сентября

В Агафонов день, крестьяне выходили в поле ночью, чтобы охранять снопы сена в поле. Считалось, что в этот день там разгуливает леший, который может украсть или испортить сено. Раскидать солому по всему полю или перенести в другое место.

Чтобы защитить сено, крестьяне исполняли интересный обряд. Для этого мужчины надевали наизнанку тулуп. Тогда лесной дух принимал их за своих лесных “коллег”. Но крестьяне все-равно, на всякий случай, очерчивали клюкой вокруг себя круг и садились в центре. Так леший не смог их увидеть.

Ещё на Агафона старались задобрить домовых и дворовых духов. Хозяйки выпекали разные печенюшки и пироги, оставляли их в сенях, на конюшне, в бане, на чердаке и за печкой, чтобы духи подкрепились и в дальнейшем не вредили хозяевам.

Что запрещено делать 4 сентября

На день Агафоника был запрет дарить подарки и принимать их. Кроме того, запрещалось сильно объедаться и жадничать. Иначе, это могло обернуться для человека плохими последствиями в виде несчастий и болезней.

А вот добро в это день - может вернуться втройне.

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