4 сентября – день мученика Агафоника: важные дела для каждого верующего и три важных запрета
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4 сентября – день мученика Агафоника: важные дела для каждого верующего и три важных запрета

10:20:219/4/2021Фото: pixabay.com
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4 сентября рекомендуется не нервничать и отгонять от себя плохие мысли. Потому что весь негатив может материализоваться.

Гумно - место для хранения зерна

В IV веке жил Агафоник Никодимийский, пострадавший за веру во Христа при императоре Максимиане. 4 сентября в православном календаре в честь него установлен специальный памятный день. В народном же календаре день называется Агафон Огуменник. Слово Огуменник означает огороженный участок, место для хранения зерна.

Такое название праздник получил, потому что на 4 сентября к гумну подбирался леший, который мог порезвиться там. Раскидать все по полю или перенести снопы в другое место. Также опасались домовых и дворовых духов - их сегодня старались задобрить ягодными пирогами.

В день памяти мученика Агафоника каждому верующему важно знать историю мученика Агафона. Поскольку он не просто так умер за веру Христову, а совершил прежде много добрых дел.

Известно, что в период правления жестокого противника христианства императора-язычника Максимиана никому, из тех, кто исповедовал христианство, не удавалось выжить. Святой Агафоник жил как раз в этот период. Даже во времена жестких гонений он не боялся проповедовать христианство и очень много язычников сумел обратить к истинной вере - христианской.

Три важных запрета

4 сентября рекомендуется не нервничать и отгонять от себя плохие мысли. Потому что весь негатив может материализоваться.

Запрещено в этот день жадничать и обижать людей. Плохие поступки могут вернуться втройне.

Говорят, что дальние поездки могут закончиться неудачей. Это же касается и тех, кто начинает новые дела.

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