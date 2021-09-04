4 сентября – день мученика Агафоника: важные дела для каждого верующего и три важных запрета

В IV веке жил Агафоник Никодимийский, пострадавший за веру во Христа при императоре Максимиане. 4 сентября в православном календаре в честь него установлен специальный памятный день. В народном же календаре день называется Агафон Огуменник. Слово Огуменник означает огороженный участок, место для хранения зерна.
Такое название праздник получил, потому что на 4 сентября к гумну подбирался леший, который мог порезвиться там. Раскидать все по полю или перенести снопы в другое место. Также опасались домовых и дворовых духов - их сегодня старались задобрить ягодными пирогами.
В день памяти мученика Агафоника каждому верующему важно знать историю мученика Агафона. Поскольку он не просто так умер за веру Христову, а совершил прежде много добрых дел.
Известно, что в период правления жестокого противника христианства императора-язычника Максимиана никому, из тех, кто исповедовал христианство, не удавалось выжить. Святой Агафоник жил как раз в этот период. Даже во времена жестких гонений он не боялся проповедовать христианство и очень много язычников сумел обратить к истинной вере - христианской.
Три важных запрета
4 сентября рекомендуется не нервничать и отгонять от себя плохие мысли. Потому что весь негатив может материализоваться.
Запрещено в этот день жадничать и обижать людей. Плохие поступки могут вернуться втройне.
Говорят, что дальние поездки могут закончиться неудачей. Это же касается и тех, кто начинает новые дела.