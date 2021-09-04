Можно ли 4 сентября работать в церковный праздник преподобного Исаакия Оптинского?

Память преподобного Исаакия (Антимонова) традиционно чтут 4 сентября. В этот день вспоминают все добрые дела, что он совершил при жизни, и его серьезное отношение к жизни монастыря Оптиной пустыни, которым он управлял.
В 37 лет Иван (мирское имя) ушел в монахи в Введенский монастырь Оптиной пустыни. Где его духовником стал преподобный старец Макарий. Иван в монашестве стал Исаакием. Он не жалел сил для процветания своего нового дома и все свои силы отдавал служению Богу и братии. Он был очень требователен и строг к себе, установив для себя много ограничений. В том числе в одежде и еде. Он постоянно молился и много трудился.
Затем Исаакий был рукоположен в сан священника старцем Макарием, и был выбран в качестве преемника отца Моисея. Во время своего служения, Исаакий более тридцати лет стал заниматься обширными и столь необходимыми строительными работами, для восстановления экономической стабильности монастыря, которой отец Моисей пренебрег. При неи были приобретены дополнительные земли и лесные угодья, открыт свечной завод.
За время его управления монастырем он стал самым процветающим монастырем России.
Для бедных и нуждающихся паломников, Исаакий построил специальное здание в странноприимной. Там он отдал особе распоряжения, чтобы их кормили каждую субботу. За едой приходило по триста человек за раз, которым также раздавали милостыню.
Преподобный старец умер в почтенном возрасте от тяжелой инфекции и отдал свою душу Богу во время глубокой молитвы 4 сентября 1894 года. Ему было 85 лет.
Дата смерти четвертого сентября для преподобного, стала в истории, как день скорби. В честь старца Исаакия в храмах проводятся литургии и службы.
Поэтому, в день памяти верующим христианам не следует посвящать работе. Праздничные православные дни нужно проводить следующим образом: нельзя в эти дни работать, совершать мирские и житейские дела; нужно особо хранить их, то есть совершать в эти дни святые и духовные дела. Молиться, давать милостыню и не ругаться.
Многие христиане в этот день посещают храм, чтобы помолиться и поставить свечку за старца. При этом, строго соблюдая запрет на любую ругань или сквернословие. Кроме того, в праздник нельзя жалеть давать милостыню, по примеру старца.