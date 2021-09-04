Почему 4 сентября по лесу бродит леший – как его унять по народным приметам?

Агафон Огуменник — мученик, проживающий в IV веке, он был родом из Никомидии. Семья Агафона была богатой и относилась к знатному роду. Мученик с ранних лет интересовался святым писанием, и благодаря этому ему удалось помочь прийти ко Христу многим язычникам.
Учеников Агафоника убили после долгих мучений, в комитете, Евтолмием. Причиной этому послужило, то что они отказались приносить языческое жертвоприношение. Агафоник и остальные из его последователей попали в плен. Их долго пытали, и в итоге мученику и его ученикам отрубили голову.
4 сентября в народе отмечается день Агафоника Огуменника - название праздника глубоко уходит в старославянские времена.
Христианство на Руси начало распространяться значительно позднее четвертого века нашей эры, много церковных праздников накладывались на уже существующие языческие праздники.
Тогда большинство людей верили и придумывали в народе разные приметы, обычаи, мистических лесных духов и так далее. Поэтому название Огуменник было придумано не просто так. Оно происходит от слова “гумно” - места для хранения сена и зерна.
По преданию в этот день леший выходил из леса побаловаться. Он разбрасывал сено и зерно, а люди, чтобы не потерять урожай, охраняли огуменнок. Для этого мужчины - охранники надевали специальную одежду, похожую на кафтан лешего. Они переворачивали телогрейку наизнанку и подвязывали ее красным поясом. Считалось, что в таком одеянии, леший их мог принять за своих собратьев. На месте, где садились охранять, очерчивали круг, чтобы леший не смог к ним подобраться.
Девушки в этот день не меньше боялись лешего. Многие верили, что царь чащи четвертого сентября ищет себе жен. И выбирает самых молодых и красивых. Поэтому родители не отпускали своих дочерей в лес, а некоторых вообще не выпускали из дома. А чтобы и в доме до них не добрался леший, юных красавиц обмазывали сажей и лохматили им волосы.