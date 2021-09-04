Благоприятные виды дел в Новолуние 7 сентября: Как зарядиться в первое лунное событие осени
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Благоприятные виды дел в Новолуние 7 сентября: Как зарядиться в первое лунное событие осени

9:20:459/4/2021Фото: pixabay.com
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Решите для себя, что вам действительно нужно, чтобы быть счастливым? Дева - возвращение к основам.

Новолуние идеально подходит для тех, кто занимается каким-либо ремеслом

7 сентября 2021 года в 03:10 по московскому времени наступит новолуние в знаке Девы.

Это время, когда мы сами выбираем себе цели на весь месяц. Ведь почти у каждого есть то, что нужно исправить или улучшить. Например, отточить свои навыки, принять здоровые привычки, правильные решения. И новолуние поможет с этим быстрее разобраться.

Дева, как знак ясности и чистоты сознания, покажет, какие коррективы необходимо сделать, и какие следующие шаги принять для их осуществления в жизнь.

Сентябрьское новолуние копия Урана в Тельце. Это означает, что следующий шаг может привести к резким поворотам. Поэтому, если вы распланируете и подготовитесь к тому, что необходимо сделать, тем проще это исполнить.

Стоит отметить, что это новолуние идеально подходит для тех, кто занимается каким-либо ремеслом. Для тех, кто очень искусен и производит изысканные и детализированные работы. Это Новолуние Девы повышает их точность и перфекционистские качества до наивысшего потенциала. Попробуйте использовать стили, которые требуют сложности и тонкой работы с инструментами, такими как кружевоплетение, гравировка или изготовление ювелирных украшений.

Для остальных, кто готов начать сворачивать горы после наступившего новолуния, необходимо правильно зарядиться в первое лунное событие осени.

Дева - знак зодиака, который нуждается в порядке и чистоте, чтобы эффективно функционировать. Поэтому в новолуние перепроверьте, что вы потребляете и является ли это отрицательным для вас. Решите для себя, что вам действительно нужно, чтобы быть счастливым? Дева - возвращение к основам. Посмотрите на то, что питает вашу душу, что действительно питает вас, а не на то, что принесет вам кратковременное удовлетворение, оставив снова оставит опустошенным.

Поскольку Дева принадлежит к стихии земли, то новолуние будет идеальным для работ в огороде и саду.

С новолунием в Деве у вас будет возможность лучше приспособиться к своему телу и разуму и придумать способы, с помощью которых вы сможете адаптироваться к этим изменениям.

В это время вы будете сверхчувствительны, поэтому обратите внимание на свои сны и свою интуицию. Они дадут вам рекомендации относительно ваших следующих шагов.

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