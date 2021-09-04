Категорические запреты 5 сентября в светлый праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы
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Категорические запреты 5 сентября в светлый праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы

5:20:369/4/2021Фото: pixabay.com
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Священный смысл этого церковного события несет название — аподосис, что переводится с греческого - "возвращение".

Отданием называют завершающий день попразднства двунадесятых, великих праздников, которые длятся много дней

5 сентября 2021 года в православном календаре отмечен как день Отдания Успения Пресвятой Богородицы - этот день посвящен последним воспоминаниям об окончании земных дней жизни Богородицы и прощанию с праздником.

После Вознесения Господня Богородица находилась под опекой апостола Иоанна Богослова, а когда он отсутствовал, оставалась дома у его родителей, рядом с Елеонской горой. К Владычице приходили за утешением апостолы и христиане. Она, разговаривая с ними, рассказывала им о чудесах и событиях Благовещения, о рождении Иисуса без тления, Его детстве и земной жизни.

Почти как апостолы, она наставляла и укрепляла других в христианской вере. Само ее нахождение, слова и ее молитвы вселяли в людей радость. Почитание апостолами Девы Марии было необычайным. Получив Святого Духа в праздник Пятидесятницы, они оставались в Иерусалиме почти десятки лет, служа для сохранения евреев, чтобы как можно чаще видеть и слышать ее слова. Многие из только пришедших к вере, специально приезжали из дальних краев в Иерусалим, чтобы увидеть и услышать Пресвятую Богородицу.

Праздник, который отмечается в Русской Православной Церкви 5 сентября установлен в память о смерти Божией Матери.

Отданием называют завершающий день попразднства двунадесятых, великих праздников, которые длятся много дней. Священный смысл этого церковного события несет название — аподосис, что переводится с греческого - "возвращение"?

Таким образом, Отдание - это возвращение почитающего человека к воспоминаниям о празднике, через промежуток времени. В ранние христианские времена это отмечалось только на восьмой день. Традиция на восьмой день попразднства прошедшему важному событию содержится в литургике многих храмов несколько столетий — восьмидневный период, который начинается в день самого праздника и заканчивается отданием, сегодня называется октавой.

Запреты дня


  • В народе в этот день нельзя нарушать данное кому-либо слово и не клясться просто так.
  • Нельзя устраивать широких гуляний, чрезмерного объедаться и пить спиртное.
  • Также в Отдание Успения Богородицы, необходимо особенно внимательно относиться ко всем зверям, братьям нашим меньшим. Постараться накормить бездомных животных, которых встретите на пути, а за домашними тщательно ухаживать, следуя Писанию: "Блажен, кто милует скотину"

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