Можно ли 5 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Отдания Успения Пресвятой Богородицы

28 августа по новому стилю отмечалось Успение Божией Матери. В этот день все христиане вспоминали вместе со священниками на службе в церкви праведную жизнь Девы Марии и ее уход вместе с ангелами к Богу, который дает надежду на великое спасение. После этого праздника, обязательно происходит Отдание - прощание с праздником и возвращение мыслями к важному событию. В этот день также ведутся торжественные службы, перед которыми верующие уже не держат пост.
Стоит отметить, что у всех великих и двунадесятых праздников существует попразднество и отдание. Обычно в такие дни организовывают подобные этим праздникам торжества, но уже не такие пышные. Успение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым праздникам, а это означает, что Отдание его также отмечают.
Можно ли ходить в день Отдания Успения на кладбище?
В праздник Успения Пресвятой Богородицы священники не запрещают посещение могил. Хотя, обычно в православные праздники, кроме специальных дней, поход на кладбище лучше отложить на другой день. Поскольку он может привести к печали об умершем родственнике. А в праздники, нужно радоваться и вспоминать святого, в честь которого установлен святой день.
Также как и заниматься уборкой. Все, что предполагает отвлечение на мирские и житейские дела в христианский праздник, по церковным канонам запрещено. Потому что это время необходимо посвящать молитве и совершению добрых дел.
В любом случае - утро нужно посвятить молитве и посещению службы, а после них можно заниматься своими делами.
Можно ли работать на огороде 5 сентября?
В этот день после обеда можно заниматься работами на земельном участке. 5 сентября 2021 года по лунному календарю день не подходит для посадочных и посевных работ. Однако, благоприятно заниматься сбором урожая и его заготовкой, которая может проходить в любом виде - хоть солить, хоть квасить, хоть мариновать. Можно ставить вино. Разрешена работа с химией и землей.