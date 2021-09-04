Мощная молитва Пресвятой Богородице Грузинской на 4 сентября – брось все и помолись!
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Мощная молитва Пресвятой Богородице Грузинской на 4 сентября – брось все и помолись!

10:29:309/4/2021Фото: Pixabay.com
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Молитва может читаться по-разному, но главное, чтобы все слова шли от чистого сердца.

Среди многих христиан и паломников, которые молятся перед образом Грузинской Богоматери, многие получают исцеление

4 сентября отмечается день иконы Богородицы "Грузинская". Икона признана чудотворной. По легенде, грузинскую икону Богородицы забрали из Грузии в 1622 году в период войны в Грузии с персидским шахом Аббасом.

Он разграбил его и забрал много ценностей и святынь, чтобы продать иностранцам - купцам. В 1625 году Стефан Лазарев, представитель известного купца Георгия Лыткина, приехал в этот момент в Персию для совершения экономических дел, купил святой образ. Григорию было видение Богородицы - она рассказала. что ее лик купил Стефан и повелела поместить святыню в Черногорский монастырь. Стефан привез икону в Ярославль в 1629 году, после чего Григорий Лыткин послушался повеления Божией Матери и отвез икону туда, куда было сказано.

Он принес икону в монастырь, построил храм и выдал пожертвование монастырю церковные таблички и коллекцию книг, большинство из которых он сам написал.

Когда икону привезли в храм, она начала совершать чудеса. В 1658 году царь Алексей Михайлович вместе с патриархом Никоном устроили праздник в честь перенесения святого образа в монастырь.

Среди многих христиан и паломников, которые молятся перед образом Грузинской Богоматери, многие получают исцеление, особенно те, у кого души по-настоящему чисты и готовы обрести Благодать.

Молитва может читаться по-разному, главное, чтобы все слова шли от чистого сердца. Царица Небесная, которая слышит молитвы своих земных детей, обладает чудодейственной силой, исцеляет от болезней, облегчает уныние и скорбь, снимает обиды и спасает от плохих происшествий и очищает от грехов. Многие просят Божью Матерь помочь бесплодным парам родить. Чтобы попросила за них перед своим Сыном.

Молитва первая

Молитва вторая
Молитва вторая

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