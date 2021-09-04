5 сентября – день памяти Мученика Луппа Солунского: как перстень помог святому сотворить великое множество чудес

5 сентября по церковно-народному календарю будет отмечаться день памяти мученика Луппа Солунского, который жил в городе Солуни и служил у святого великомученика Димитрия Солунского. И именно он поручил однажды Луппу отдать все свои пожитки нуждающимся людям, после мученической смерти.
Когда Димитрий умер, то Луп находился рядом с ним перед его кончиной. Он взял выпачканные в крови вещи святого учителя, снял перстень с его руки, и при помощи этих вещей, которые стали значимыми предметами – сделал среди верующих очень много чудес.
Перстень помог разбить всех языческих идолов, что встречались у него на пути. За что его подвергли преследованию язычники, но силой Божией он был сохранен невредимым. Впоследствии он совершил еще множество чудес, в том числе исцелял и укреплял веру в христианах.
Тогда по приказанию императора, который находился в Фессалонике, его арестовали и приговорили к смертельной казни.
По преданию, казнь прошла неудачно для палачей. Во время убийства два война ранили друг друга. Луп в этот момент молился Господу, прося у него перед смертью крещения. Тогда над ним появилось облако, из которого полилась святая вода. После такого крещения он стал новым человеком и смиренно принял свою смерть. Ему отрубили голову.
В народе день святого Луппа прозвали Брусничник. Потому что к 5 сентября в лесу и на болотах спеет брусника. Люди, свободные от дел в огороде, обязательно в этот день шли в лес за красной ягодой. Из брусники готовили множество блюд: пироги, варенья, компоты и полезные морсы.