Что категорически запрещено делать в саду и огороде в Новолуние 7 сентября: Благоприятные дни месяца для подготовки почвы к зиме
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Что категорически запрещено делать в саду и огороде в Новолуние 7 сентября: Благоприятные дни месяца для подготовки почвы к зиме

8:20:239/4/2021Фото: pixabay.com
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Сентябрь – время массовой уборки урожая, обработки почвы и подготовки грядок под озимые культуры, закладки нового сада и подготовки растений к приближающимся холодам.

С наступлением сентября в саду много хлопот

Сентябрьское Новолуние наступает 7 сентября в 03.52 утра, хотя его влияние будет ощущаться до и после его наступления. Новая Луна также выпадает в знак Девы.

Сентябрь - один из самых напряженных месяцев в жизни садоводов. Это время массовой уборки урожая, обработки почвы и подготовки грядок под озимые культуры, закладки нового сада и подготовки растений к приближающимся холодам. С наступлением сентября в саду много хлопот: сбор плодов, закладка урожая на хранение, предзимняя обработка почвы, посадка рассады, уборка посадочных ям, борьба с вредителями,

Многие садоводы распределяют свою работу так, чтобы выполнить все правильно и вовремя. В одно время собирают урожай, в другое сажают. В распределении времени, огородникам помогает лунный календарь.

По лунному календарю, в новолуние хорошо засаливать и консервировать овощи. А вот квашение лучше отложить на другой день. Также на Новую Луну не рекомендуется проводить подзимний посев культур, рыхлить почву и совершать любые действия с корнями растений. В этот период очень велик риск навредить им.

При этом в сентябре есть много дней, подходящих для работы с землей. Еще с подготовкой к зиме.

Для любых работ с землей лучше всего подойдут даты: 1, 4-6, 10,13-17, 22, 23, 25-28 сентября.
Вносить перегной в почву можно 1-6, 22-30 сентября.

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