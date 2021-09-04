Десятки детей и взрослых погибли от загадочной болезни - ученые в панике, лечения для нее не существует

Тайная болезнь быстро распространяется по северному штату Индии, убивая десятки детей и взрослых и угрожая разрушить больницы.
Ученые из Уттар-Прадеша изо всех сил пытаются найти ответы, поскольку за последнюю неделю было зарегистрировано более 50 смертей. Сообщается, что еще несколько сотен были госпитализированы. Многие из них жаловались на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту, пишет express.co.uk.
В некоторых случаях пациенты также страдают от снижения уровня тромбоцитов, важной части системы кровообращения, которая может вызвать свертывание крови.
Некоторые эксперты считают, что причиной может быть денге, вирусная инфекция, переносимая комарами.
Они говорят, что симптом снижения тромбоцитов характеризует тяжелую форму лихорадки денге.
На сценах в Фирозабадском медицинском колледже были изображены ряды детей в больничных палатах в сопровождении встревоженных родителей.
Отец шестилетнего мальчика, который скончался после трех дней сильной лихорадки, сказал NDTV, что не смог добраться до больницы в Агре.
Он сказал: «За десять минут до того, как мы достигли Агры, он испустил последний вздох».
Сообщалось о случаях заболевания из районов штата Фирозабад, Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касгандж.
Все пациенты прошли тестирование на коронавирус, и пока не обнаружено никакой связи между этими двумя заболеваниями.
Нита Кульшреста, самый высокопоставленный чиновник здравоохранения Фирозабадского района, сказала: «Пациенты, особенно дети, в больницах умирают очень быстро».
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх пообещал помочь семьям людей с этим заболеванием.
Он сказал: «Специальное отделение COVID-19 в районной больнице Фирозабада предназначено для пациентов, страдающих этой лихорадкой».
Г-н Адитьянат сказал, что первые случаи заболевания были обнаружены 18 августа, добавив, что будут сформированы группы для проведения расследования.
Он добавил: «Из-за недостаточной осведомленности на местном уровне пациенты были доставлены в частные больницы и клиники. Узнав о лихорадке, департамент здравоохранения и администрация проинформировали власти о ситуации на государственном уровне», - сказал журналистам главный министр.
Денге - это вирусная инфекция, переносимая комарами, которая встречается во всем мире в тропическом и субтропическом климате, в основном в городских и полугородских районах.
Денге, передающаяся самками комаров, является в основном тропическим заболеванием и циркулирует в Индии на протяжении сотен лет.
Хотя многие инфекции вызывают только легкое заболевание, в некоторых случаях могут развиться потенциально летальные осложнения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в самой тяжелой его форме специфического лечения не существует.
Депутат от правящей партии Бхаратия Джаната (БДП) Маниш Асиджа из Фирозабада, одного из наиболее пострадавших регионов, заявил в понедельник, что только в этом районе за последние несколько дней умерло 40 детей.
Г-н Асиджа назвал ситуацию тревожной и сказал, что причиной может быть «заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены - причины распространения болезни».