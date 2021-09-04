Побочные эффекты после прививки от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, Ковивак и Аврора
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Побочные эффекты после прививки от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, Ковивак и Аврора

11:06:459/4/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Недомогания у разных российских вакцин немного отличаются. Их стоит знать заранее, чтобы понимать, какие эффекты можно перетерпеть, а какие нетипичны и требуют вызова медиков.

вакцина
Самый эффективный путь к преодолению коронавируса – масштабная вакцинация
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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К коронавирусной инфекции, гуляющей по планете второй год, привыкнуть не так просто. Возможность заразиться заставляет людей запасаться антисептиками и масками, ограничивает в массовых развлечениях.

Самый эффективный путь к преодолению коронавируса – масштабная вакцинация. К осени 2021-го в России привилась четверть населения, но этого недостаточно. Иногда поводом отказаться от прививки бывают побочные эффекты. В разной степени их испытывает каждый пятый вакцинированный. Но бояться не стоит: «побочки» говорят о работе иммунитета.

Недомогания у разных российских вакцин немного отличаются. Их стоит знать заранее, чтобы понимать, какие эффекты можно перетерпеть, а какие нетипичны и требуют вызова медиков.

Спутник V

Регистрационное название первой отечественной вакцины – «Гам-Ковид-Вак». Её применяют уже больше года, поэтому и список «побочек» самый длинный. Но проходят они в течение первых двух суток после инъекции. Дольше терпеть нельзя – важно обратиться за помощью.
Самые частые симптомы касаются места укола: это отечность, пульсация, боль или зуд. Плечо может стать горячим, а кожа покраснеть.
Второе место по частоте у явлений, подобных простуде. Это подъём температуры на 1-2 градуса, недомогание, усталость, головная боль и ломота в теле.

Реже «Спутник» влияет на желудок и кишечник – ухудшается аппетит, появляется тошнота, диспепсия и диарея.
Иногда прививка отражается на слизистых: начинается насморк, першение и боль в горле.
В редких случаях встречаются обмороки, рвота, увеличение лимфоузлов, повышение уровня печёночных ферментов и общие аллергические реакции.

Спутник Лайт

Однокомпонентный «Спутник» копирует первую дозу своего «старшего брата», поэтому список побочных явлений у вакцин совпадает. Правда «Лайт» облегчён тем фактом, что терпеть поствакцинальные эффекты понадобится только один раз.

Эпиваккорона

Вакцина научного центра «Вектор» не содержит частиц коронавируса, поэтому переносится легче всех остальных. Первые фазы испытаний показали малое количество побочных явлений.
Чаще всего место укола остаётся болезненным на 1-2 дня.
Гриппоподобной картины привитые не наблюдают, но инструкция сообщает о возможности подъёма температуры до 38,5°С.

Aurora-CoV (Эпиваккорона Н)

Самая новая вакцина по составу напоминает пептидную «Эпиваккорону». Зарегистрировали её в конце августа 2021-го, а первые фазы изучения ещё идут. По их результатам будет сформирован полный список «побочек».
Предварительно он включает боль в плече, куда вводили вакцину.
Температура может подняться не выше 38,5°С.
В редких случаях развивается аллергия в виде отёка Квинке. Такая реакция отменяет последующие инъекции «Эпиваккороны Н».

Ковивак

Застать классическую вакцину от центра имени Чумакова в отдельных регионах возможно не всегда. Пока что её производят только на одной площадке. Поэтому с «побочками» устели познакомиться не так уж много россиян.
Меньше 15% привитых отмечают болезненное уплотнение в месте укола.
Головная боль и повышение температуры после «Ковивака» достаётся только 2% людей.
Не исключены аллергические реакции, появление простудных симптомов или обострение хронических заболеваний.

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