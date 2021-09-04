Выборы депутатов не помешают школьникам Бердска: Потоки избирателей и учеников обещали разделить

Совещание о подготовке избирательных участков к голосованию на сентябрьских выборах в Бердска прошло в пятницу. Его провел мэр Евгений Шестернин, сообщили в пресс-центре горадминистрации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", голосование за депутатов Государственной думы и новый состав бердского депутатского корпуса пройдут в три дня. Избирательные участки будут открыты 17, 18 и 19 октября с 8.00 до 20.00. И многие из них находятся в образовательных учреждениях - школах, колледжах, детских садах. А в пятницу и субботу во многих из них проходят занятия.
Поэтому особое внимание Шестернин обратил на совмещение образовательного процесса и голосования в условиях распространения коронавируса. Как заверил начальник городского управление образования Михаил Каркавин, в школах потоки учеников и голосующих будут разделены, пересекаться они не будут. Кроме того, скорректируют расписание занятий в учреждениях культуры и спорта, где расположены избирательные участки. Каркавин отметил, что за неделю до выборов всех известят о временно графике работы.
Уточняется, что все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: термометрия избирателей, места для санитарной обработки рук. На избирательных участках обязательно использование масок и перчаток, соблюдение установленной социальной дистанции.
Стало известно, что все помещения для голосование пройдут проверку кинологами с обученными собаками, будут находиться под круглосуточной охраной с дежурством нарядов Росгвардии.