Выборы депутатов не помешают школьникам Бердска: Потоки избирателей и учеников обещали разделить
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Выборы депутатов не помешают школьникам Бердска: Потоки избирателей и учеников обещали разделить

5:44:299/4/2021
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Многие бердские избирательные участки расположены в учебных заведениях, а голосование начнется в пятницу, 17 сентября, когда дети учатся и занимаются в секциях.

Бердчане ходят на выборы семьями и позволяют детям быть причастными к голосованию - опускать бюллетень в урну

Совещание о подготовке избирательных участков к голосованию на сентябрьских выборах в  Бердска прошло в пятницу. Его провел мэр Евгений Шестернин, сообщили в пресс-центре горадминистрации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", голосование за депутатов Государственной думы и новый состав бердского депутатского корпуса пройдут в три дня. Избирательные участки будут открыты 17, 18 и 19 октября с 8.00 до 20.00. И многие из них находятся в образовательных учреждениях - школах, колледжах, детских садах. А в пятницу и субботу во многих из них проходят занятия.

Поэтому особое внимание Шестернин обратил на совмещение образовательного процесса и голосования в условиях распространения коронавируса. Как заверил начальник городского управление образования Михаил Каркавин, в школах потоки учеников и голосующих будут разделены, пересекаться они не будут. Кроме того, скорректируют расписание занятий в учреждениях культуры и спорта, где расположены избирательные участки. Каркавин отметил, что за неделю до выборов всех известят о временно графике работы.

Уточняется, что все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: термометрия избирателей, места для санитарной обработки рук. На избирательных участках обязательно использование масок и перчаток, соблюдение установленной социальной дистанции.

Стало известно, что все помещения для голосование пройдут проверку кинологами с обученными собаками, будут находиться под круглосуточной охраной с дежурством нарядов Росгвардии.

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