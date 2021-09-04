В Лондоне обнаружили тайный ангар со 170 пыльными классическими автомобилями: от Land Rover и Mercedes-Benz - фото

На складе в Лондоне обнаружен огромный клад из более чем 170 классических автомобилей.
Все выставлены на продажу, пишет foxnews.com.
Невзрачное здание находится в ряду складов в Северном ЛондонеКоллекция из более чем 170 пыльных крытых классических автомобилей, которые годами хранились на складе в Лондоне, выставлена на продажу.
Здание расположено в индустриальном парке недалеко от футбольного стадиона Tottenham Hotspur, а продажу проводит London Barn Finds.
Подробная информация об истории клада не разглашается, но многие автомобили рекламируются без истории обслуживания или без всех надлежащих документов.
Однако якобы каждая из машин была завезена на склад своим ходом.
Список включает в себя широкий спектр в основном британских и европейских марок, от MG до Land Rover и Mercedes-Benz.
Среди них MG 1948 года, Mercedes 200 Ponton 1957 года, Porsche 911 1973 года и несколько микроавтобусов Volkswagen.
В минувшие выходные прошел день открытых дверей, на котором были приняты закрытые предложения, и агент сказал, что все непроданные автомобили будут выставлены на Ebay в ближайшие дни.