Отец убил друга-педофила за изнасилование дочери: как сельчанин Олег Свиридов насиловал детей ввело в шок весь мир
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отец убил друга-педофила за изнасилование дочери: как сельчанин Олег Свиридов насиловал детей ввело в шок весь мир

1:29:459/4/2021Фото: dailymail.co.uk
0

32-летний Олег Свиридов сохранил на мобильный телефон видеозаписи издевательств над несколькими девочками от 6 до 11 лет.

семья, педофил
Отцу, задержанному за «убийство педофила», который «изнасиловал» его восьмилетнюю дочь, не должно быть предъявлено обвинение в убийстве, настаивают русские в своей поддержке

Отцу, задержанному за «убийство педофила», который «изнасиловал» его восьмилетнюю дочь, не должно быть предъявлено обвинение в убийстве, настаивают россияне, пишет dailymail.co.uk.

По словам представителей правоохранительных органов, 32-летний Олег Свиридов, предположительно совершивший сексуальное нападение над детьми, хранил на мобильном телефоне видеозаписи жестокого обращения с несколькими детьми в селе Винтай Самарской области России.

Рабочий завода ракетных двигателей Вячеслав М, 34 года, пил со своим другом Свиридовым, когда увидел на телефоне этого человека запись, на которой он насилует девятилетнюю дочь Вячеслава.

Отец сразу же выступил против Свиридова, который убежал прежде, чем Вячеслав успел действовать. Педофил был близким другом семьи Вячеслава и присматривал за его дочерью, которую неоднократно подвергал сексуальному насилию.

Вячеслав сообщил об изнасиловании в местную полицию, которая начала розыск Свиридова.

Но обезумевший отец сумел выследить предполагаемого педофила до местной полиции и зарезал его до смерти.

Позже Вячеслав рассказал полиции, что Свиридов «наткнулся на нож во время ссоры» в лесу недалеко от села, заявив, что не убивал его намеренно.

Тело предполагаемого педофила было найдено недалеко от села в четверг, более чем через неделю после того, как Вячеслав увидел оскорбительное видео.

Вячеслав был задержан после обнаружения тела, по делу ведется расследование.

Возбуждены уголовные дела по факту сексуального насилия над тремя детьми, снятого на мобильный телефон Свиридова.

Источники в полиции сообщили, что в телефоне погибшего были и другие отвратительные видеоролики, на которых запечатлены жестокие изнасилования других деревенских девочек шести и 11 лет.

На видеозаписях было указано, что мертвый подозреваемый издевался над детьми в течение пяти лет, прежде чем Вячеслав обнаружил запись на своем телефоне.

Как жители Винтая, так и онлайн-комментаторы требовали, чтобы Вячеславу не было предъявлено обвинение в убийстве.

«Он не убийца - он защищал свою дочь и наших детей», - сказал один местный житель.

«Все на его стороне».

Известная тележурналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила своим фолловерам: «Все родители заступаются за убийцу педофила».

Другой комментатор, Анна Плеханова, сказала: «Если преступление доказано на видео, то разве отец девочки неправ?

«Любой нормальный родитель, мать или отец, разорвал бы такого педофила прямо на месте.

«Защита детей - прямая обязанность родителей».

Юлия Салиндер добавила: «Хорошо, что он убил ублюдка, потому что по нашему закону он был бы в тюрьме всего на восемь лет - или даже меньше - и он снова выйдет».

Владимир Новиков сказал: «Необходимо ввести смертную казнь для педофилов, иначе мы увидим линчевание нелюдей».

Светлана Катаргина прокомментировала: «Отца можно понять. Таким диким животным нет места в этом мире, и педофилию невозможно вылечить. Преступники выходят из тюрьмы и снова начинают насиловать детей».

Мать Свиридова рассказала, что ее сын часто был няней для детей Вячеслава, и двое мужчин были давними друзьями.

«Не знаю, как до этого дошло», - сказала она, имея в виду изнасилование дочери Вячеслава.

«Он, должно быть, был пьян. Скорее всего, он был пьян. Они все время оставляли с ним своих детей.

«Когда он присматривал за этими девочками, он возвращался домой как обычно, в хорошем настроении».

Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Песков ответил: что ждет Украину после вступления в НАТО
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Печальная весть: не стало известной актрисы
Чем опасен ранний выход на пенсию
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
смертьпедофилдочьотец убилдругуголовное делоКсения СобчакОлег Свиридов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надо оправдать отца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Лондоне обнаружили тайный ангар со 170 пыльными классическими автомобилями: от Land Rover и Mercedes-Benz - фото
1:24:51 9/4/2021
В Лондоне обнаружили тайный ангар со 170 пыльными классическими автомобилями: от Land Rover и Mercedes-Benz - фото
Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года
1:23:25 9/4/2021
Всех мигрантов чипируют в России с конца 2021 года
Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года
1:20:16 9/4/2021
Антирекорда по смертности от коронавируса Россия достигла в июле 2021 года
БердскКак помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов
1:10:52 9/4/2021
Как помог Бердск укрепить рейтинг губернатора Новосибирской области Травникова: Топ-25 глав регионов
У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными
1:06:12 9/4/2021
У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными
Десятки детей и взрослых погибли от загадочной болезни - ученые в панике, лечения для нее не существует
1:01:13 9/4/2021
Десятки детей и взрослых погибли от загадочной болезни - ученые в панике, лечения для нее не существует
Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов
12:36:22 9/4/2021
Кремль согласился изменить закон о СМИ-иноагентах после обращения журналистов
Кошки испытывают опасный для жизни стресс: хозяин нарушает их режим дня своим постоянным нахождением дома
12:26:47 9/4/2021
Кошки испытывают опасный для жизни стресс: хозяин нарушает их режим дня своим постоянным нахождением дома
Стоматологи изуродовали пациентку и напали на журналистов после требования компенсации. Смотрите видео
12:19:05 9/4/2021
Стоматологи изуродовали пациентку и напали на журналистов после требования компенсации. Смотрите видео
Пятьдесят вещей из детства: о чем тоскуют взрослые - строить шалаш, зубной феи, веры в Деда Мороза - о что не хватает вам?
12:11:08 9/4/2021
Пятьдесят вещей из детства: о чем тоскуют взрослые - строить шалаш, зубной феи, веры в Деда Мороза - о что не хватает вам?