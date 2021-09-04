Отец убил друга-педофила за изнасилование дочери: как сельчанин Олег Свиридов насиловал детей ввело в шок весь мир

Отцу, задержанному за «убийство педофила», который «изнасиловал» его восьмилетнюю дочь, не должно быть предъявлено обвинение в убийстве, настаивают россияне, пишет dailymail.co.uk.
По словам представителей правоохранительных органов, 32-летний Олег Свиридов, предположительно совершивший сексуальное нападение над детьми, хранил на мобильном телефоне видеозаписи жестокого обращения с несколькими детьми в селе Винтай Самарской области России.
Рабочий завода ракетных двигателей Вячеслав М, 34 года, пил со своим другом Свиридовым, когда увидел на телефоне этого человека запись, на которой он насилует девятилетнюю дочь Вячеслава.
Отец сразу же выступил против Свиридова, который убежал прежде, чем Вячеслав успел действовать. Педофил был близким другом семьи Вячеслава и присматривал за его дочерью, которую неоднократно подвергал сексуальному насилию.
Вячеслав сообщил об изнасиловании в местную полицию, которая начала розыск Свиридова.
Но обезумевший отец сумел выследить предполагаемого педофила до местной полиции и зарезал его до смерти.
Позже Вячеслав рассказал полиции, что Свиридов «наткнулся на нож во время ссоры» в лесу недалеко от села, заявив, что не убивал его намеренно.
Тело предполагаемого педофила было найдено недалеко от села в четверг, более чем через неделю после того, как Вячеслав увидел оскорбительное видео.
Вячеслав был задержан после обнаружения тела, по делу ведется расследование.
Возбуждены уголовные дела по факту сексуального насилия над тремя детьми, снятого на мобильный телефон Свиридова.
Источники в полиции сообщили, что в телефоне погибшего были и другие отвратительные видеоролики, на которых запечатлены жестокие изнасилования других деревенских девочек шести и 11 лет.
На видеозаписях было указано, что мертвый подозреваемый издевался над детьми в течение пяти лет, прежде чем Вячеслав обнаружил запись на своем телефоне.
Как жители Винтая, так и онлайн-комментаторы требовали, чтобы Вячеславу не было предъявлено обвинение в убийстве.
«Он не убийца - он защищал свою дочь и наших детей», - сказал один местный житель.
«Все на его стороне».
Известная тележурналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила своим фолловерам: «Все родители заступаются за убийцу педофила».
Другой комментатор, Анна Плеханова, сказала: «Если преступление доказано на видео, то разве отец девочки неправ?
«Любой нормальный родитель, мать или отец, разорвал бы такого педофила прямо на месте.
«Защита детей - прямая обязанность родителей».
Юлия Салиндер добавила: «Хорошо, что он убил ублюдка, потому что по нашему закону он был бы в тюрьме всего на восемь лет - или даже меньше - и он снова выйдет».
Владимир Новиков сказал: «Необходимо ввести смертную казнь для педофилов, иначе мы увидим линчевание нелюдей».
Светлана Катаргина прокомментировала: «Отца можно понять. Таким диким животным нет места в этом мире, и педофилию невозможно вылечить. Преступники выходят из тюрьмы и снова начинают насиловать детей».
Мать Свиридова рассказала, что ее сын часто был няней для детей Вячеслава, и двое мужчин были давними друзьями.
«Не знаю, как до этого дошло», - сказала она, имея в виду изнасилование дочери Вячеслава.
«Он, должно быть, был пьян. Скорее всего, он был пьян. Они все время оставляли с ним своих детей.
«Когда он присматривал за этими девочками, он возвращался домой как обычно, в хорошем настроении».