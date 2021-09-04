У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными
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У 49-летнего психиатра обнаружили в телефоне 22 порнографических видео с животными

1:06:129/4/2021Фото: pxhere.com
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Психиатр заявил, что исследует извращения своих пациентов. Полиция изъяла его телефон, но не стала возбуждать уголовное дело.

жирафы
49-летний доктор Мансур Батт из Уоррингтона признал, что на его телефонах есть материалы о зоофилии

Психиатру Национальной службы здравоохранения Британии, который смотрел отвратительную и незаконную порнографию с участием животных, разрешили продолжить лечение уязвимых пациентов, пишет dailymail.co.uk.

49-летний доктор Мансур Батт из Уоррингтона признал, что на его телефонах есть материалы о зоофилии, но сказал, что смотрел их только потому, что интересовался извращениями своих пациентов, а не ради собственного сексуального удовольствия.

Полный GMC постановил, что поведение врача, который много работал в Манчестере и Ливерпуле, было равносильно проступку, но не сказал, что ему больше не следует допускать к практике.

И сегодня доктор Батт сказал Mail Online, что на самом деле он заявил о себе в полицию после того, как по ошибке посмотрел экстремальное порно.

Доктор Батт, который также является ди-джеем, поэтом и иногда экспертом в области СМИ, в феврале и марте в Манчестере подвергся слушанию о неправомерном поведении, на котором выяснялось, вел ли он себя неправомерно и следует ли разрешить ему продолжать работать в медицине.

Суд услышал, что 25 января 2018 года полиция провела обыск в доме доктора Батта, изъяв два мобильных телефона Samsung и карту памяти.

Письменные свидетельства показали: «Средства массовой информации, обнаруженные на электронных устройствах доктора Батта, включали чрезвычайно порнографические изображения, демонстрирующие зоофилию. Хранение таких материалов является незаконным.

Доктор Батт признал, что у него есть то, что было описано как «экстремальные образы», ​​и описал, как это было для «образовательных целей» в исследовательской работе в его роли психиатра. Доктор Батт отрицал сексуальный интерес к подобным материалам и не был сексуально возбужден фотографиями».

Полиция решила не привлекать к ответственности врача, а направила его в регулирующий орган GMC.

Трибунал вынес решение в его пользу, объяснив в письменном решении: «Не было достаточных экспертных доказательств относительно того, просматривалось ли каждое из 22 уникальных видео, и если да, то как часто».

Они согласились, что он просматривал материал не для удовольствия: «Доктор Батт не испытывает сексуального интереса к зоофилии или изображениям зоофилии. Он не находит такие материалы сексуально возбуждающими.

«В его профессиональной практике нет ничего неожиданного в том, что он будет сталкиваться с пациентами с сексуальными извращениями, и поэтому было разумным, что он имел профессиональный интерес к таким вопросам, насколько это было необходимо в качестве взрослого психиатра общего профиля.

«В современную эпоху занятые профессионалы нередко используют различные устройства для электронного общения или проведения исследований в любое доступное время. Таким образом, Трибунал убедился, что его объяснение использования мобильного телефона для поиска статей было разумным».

Сегодня доктор Мансур Батт выступил в защиту своего поведения. Он сказал Mail Online: «Это было на моем мобильном устройстве. Я искал материалы для исследования сексуальных извращений, которые являются частью моей работы, но не конкретно зоофилией. Я прочитал несколько статей, и когда я щелкнул одну ссылку, предложенную Google, я подумал, что это была вредоносная ссылка, в фоновом режиме начали появляться всплывающие окна, которые я изо всех сил пытался закрыть, потому что, когда я останавливал одну, появлялось другое. В конце концов мне удалось выключить телефон.

«Судебный психолог подробно осмотрел меня, и они не обнаружили никаких опасений по поводу того, что я предпочитаю что-либо подобное.

«Пройдя через все кропотливые процедуры и, наконец, получив возможность отвлечься, каждый раз, когда я оглядываюсь назад, это ужасный опыт, хотя это была моя ошибка в суждениях, не приятно снова оглядываться назад».

Он добавил: «Трибунал выслушал обе стороны, и они не смогли найти никаких доказательств того, что я когда-либо искал какие-либо такие ключевые слова, скачивал или неоднократно просматривал такие материалы».

Он сказал, что все его электронные устройства были подвергнуты судебно-медицинской экспертизе полицией, которая ничего не нашла.

Он добавил: «Это был разовый случай, и я не мог его контролировать. Когда это случилось, я добровольно передал информацию в полицию и своему работодателю».

Доктор Батт получил квалификацию врача в Пакистане в 1999 году и работает в Великобритании с 2004 года. Он является членом Королевского колледжа психиатров и учился в Манчестерском университете.

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