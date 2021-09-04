Половина британцев уверены, что этой зимой Британию снова закроют, и почти две трети поддержат ограничения
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Половина британцев уверены, что этой зимой Британию снова закроют, и почти две трети поддержат ограничения

8:00:369/4/2021Фото: wikimedia.org
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Только четверть, 25 процентов, считают, что повторная изоляция маловероятна.

Борис Джонсон
Половина британцев считают, что до конца этого года Борис Джонсон введет еще одну изоляцию от коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Половина британцев считают, что до конца этого года Борис Джонсон введет еще одну изоляцию от коронавируса, пишет dailymail.co.uk.

Эксклюзивный опрос MailOnline, проведенный Redfield & Wilton Strategies, показал, что 50 процентов людей считают, что в 2021 году может произойти еще одно закрытие в стране.

Только четверть, 25 процентов, считают, что повторная изоляция маловероятна.

Между тем, большинство британцев, около 60 процентов, поддержат такие действия г-на Джонсона, если число случаев коронавируса резко возрастет.

Премьер-министр сказал, что он хочет, чтобы выход страны из последней изоляции был «необратимым».

Любая попытка восстановить ограничения на Covid-19 вызовет яростную реакцию со стороны депутатов-консерваторов.

Опрос 1500 человек, проведенный 1-2 сентября, показал, что 16 процентов людей считают, что еще одна изоляция в этом году весьма вероятна.

Около 34% считают, что остановка вероятна, 18% считают, что это маловероятно, и 7% считают, что это очень маловероятно.

Цифры говорят о том, что большинство населения поддержит премьер-министра, если того потребует масштаб заражения.

Около 26 процентов респондентов заявили, что они будут решительно поддерживать новую изоляцию, если случаи коронавируса вырастут до `` значительного уровня ''.

Чуть более трети, 34 процента, заявили, что поддержат этот шаг, 12 процентов выступят против него, а 11 процентов решительно выступят против него.

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