Кошки испытывают опасный для жизни стресс: хозяин нарушает их режим дня своим постоянным нахождением дома

Кошки заболевают с опасным для жизни уровнем стресса из-за того, что их владельцы проводят больше времени дома, что нарушает распорядок дня кошек, пишет dailymail.co.uk.
Поскольку коронавирус распространился в начале прошлого года, и правительство приказало людям оставаться дома на работе и в школе, наши домашние животные начали привлекать к себе больше внимания, чем когда-либо.
Для собак это могло быть благословением, но наши кошачьи друзья сочли это слишком невыносимым, из-за чего они слишком долго находились в состоянии стресса со своими хозяевами.
Ветеринары обнаружили, что наша работа из-за домашних привычек приводит к развитию у кошек ряда опасных состояний, все из которых связаны со стрессом.
За последние 18 месяцев они наблюдали заметное увеличение таких состояний, как закупорка мочевого пузыря у самцов кошек, а также цистит как у самцов, так и у кошек.
Владельцам рекомендуется создавать укрытия для своих кошек, чтобы успокоить их настроение ветеринарами, которые предлагают ставить подносы с едой, водой и туалетом в тихих местах.
Cats Protection, благотворительная организация, которая занимается спасением и переселением кошек, а также просвещением людей об их благополучии, сообщила, что многие кошки изо всех сил пытаются справиться с этим.
«Похоже, что некоторые кошки, возможно, стали более подвержены стрессу в своем доме во время пандемии», - сказала пресс-секретарь The Times.
«Изменения в кошачьем распорядке всегда могут вызвать стресс, поскольку они порождены привычкой.
Кроме того, «безопасные» или «тихие» места, куда кошка могла сбежать в доме, ранее могли быть перепрофилированы в домашний офис, поэтому у кошки больше нет тихого места ».
Ветеринарная медсестра Дебби Джеймс из ветеринарной клиники в Суиндоне сказала, что у кошек появляются несколько состояний, связанных со стрессом, которые не были так распространены до изоляции.
Например, закупорка мочевого пузыря у самцов кошек, когда симптомы включают напряжение при мочеиспускании, отказ от мочеиспускания или походы в необычные места.
«Любое изменение в распорядке дня может сбить кошек с толку, поскольку они - порождение привычки», - сказала она, добавив, что «им нравится распорядок и любые изменения, например, когда люди чаще бывают дома».
«Если владельцы кошек работают из дома или изолируются, то советуем придерживаться своего распорядка, насколько это возможно. Если дома больше членов семьи, значит, наши дома тоже должны быть более удобными для кошек».
Собаки не страдают от такого же стресса, но все еще страдают от собственных проблем во время изоляции, особенно когда владельцы возвращаются в офисы.
Мисс Джеймс сказала: «Кошкам нужно только пространство и время. Собакам это не так сильно нужно, но многие люди заводили щенков во время изоляции, многие из них новенькие и неопытные.
«Сейчас владельцы возвращаются к работе, спасателям постоянно звонят с просьбой отдать собак в центры спасения, потому что у них больше нет на них времени.
«Сейчас многие из замкнутых щенков, которые выросли во время изгнания, в частности, не имели должной социализации - с людьми, другими собаками, ветеринарами и многими другими.
«Они стали очень защищать своих владельцев и, как правило, испытывают беспокойство о разлуке из-за того, что их владельцы все время находятся дома».
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