Тайна короля Артура раскрыта: эксперты расшифровывают семь страниц манускрипта 700-летней давности - одного из самых ранних об истории Камелота

Фрагменты рукописной средневековой рукописи, рассказывающей историю Мерлина Волшебника из легенды о Камелоте, были переведены на английский язык, пишет dailymail.co.uk.
В тексте рассказывается о битвах между королем Артуром и королем Клаудой, а также о романе между Мерлином и Вивиан, иногда известной как «Леди Озера».
Семь кусков пергамента датируются примерно 770 годами и были обнаружены в 2019 году в библиотеке специальных коллекций Бристольского университета исследователями, рыскавшими по древним фолиантам.
Эксперты полагают, что эти фрагменты представляют собой одни из самых ранних сохранившихся примеров этого раздела истории.
Они были вклеены в четырехтомник сочинений французского философа Жана Жерсона, опубликованных между 1494–1502 гг.
Документы содержат непрерывный отрывок из набора древнефранцузских текстов XIII века, известного как цикл «Вульгата» или «Ланселот – Грааль».
Ученые полагают, что эти тексты были использованы в качестве источника для «Смерти д'Артура» сэра Томаса Мэлори, на которой основаны многие современные пересказы легенд о короле Артуре.
Команда использовала передовые методы визуализации, чтобы выявить поврежденные участки текста, ранее невидимые невооруженным глазом, а также идентифицировала использованные чернила.
«Мы смогли датировать рукопись, из которой были взяты фрагменты, 1250–1275 годами с помощью палеографического (почерковедческого) анализа», - сказала автор статьи и исследователь средневековой литературы Лия Тетер из Бристольского университета.
После этого, пояснила она, лингвистический анализ «обнаружил его на севере, а возможно, и на северо-востоке Франции.
«Сюита Вульгата дю Мерлен» была написана примерно в 1220–1225 годах, так что это ставит рукопись Бристоля на одно поколение оригинального авторства повествования.
«Мы также смогли разместить рукопись в Англии уже в 1300–1350 годах благодаря аннотации на полях - опять же, мы смогли датировать почерк и идентифицировать его как английский.
«Большинство рукописей текста, которые, как известно, находились в Англии в средние века, были составлены после 1275 года.
«Итак, это особенно ранний пример, обе рукописи сюиты Вульгаты в целом где угодно, но особенно те, которые, как известно, попали в Англию из Франции в средние века».
Ключом к исследованию, как объяснил профессор Тетер, стало сотрудничество с химиком из Даремского университета Энди Биби и его командой, которые разработали мобильный спектрометр, специально разработанный для изучения рукописей.
«Мы сделали изображения поврежденных участков и с помощью цифровой обработки смогли более четко прочитать некоторые части текста», - добавила она.
Этот процесс также помог нам установить, поскольку текст казался темным в инфракрасном свете, что два писца на самом деле использовали чернила на углеродной основе, сделанные из сажи и называемые "черными лампами'', а не более распространенные "желчные чернила".
Железно-галловые чернила были сделаны из галловых орехов - вздутия на дубах, вызванного химическими веществами, введенными в дерево личинками галловых ос, - и, в отличие от черных ламп, при просмотре в инфракрасном свете казались светлыми.
«Причина, по которой писцы выбрали чернила, может быть связана с тем, какие именно материалы для изготовления чернил были доступны рядом с их мастерской», - сказал профессор Тетер.
ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ БЫЛО УТЕРЯНЫ - КОГДА ОНА БЫЛА ПЕРЕРАБОТАНА
Профессор Тетер и его коллеги считают, что рукопись, изначально содержащая фрагменты Бристольского Мерлина, считалась «отходами» еще в 16 веке - и была в основном переработана.
Страницы были вклеены в тома Герсона как переплеты, ценимые не за их содержание, а за их пергамент.
На основе анализа других переплетных материалов, использованных в работах, команда пришла к выводу, что фрагменты были перепрофилированы в Оксфорде или, возможно, в Кембридже где-то до 1520 года.
Точно неясно, почему рукопись была выброшена - но, возможно, это произошло из-за доступности англоязычных пересказов легенды о короле Артуре в новом тогда печатном издании.
Исследователи подозревают, что тома Герсона были перевезены в Бристоль неким Тобиасом Мэтью, который был архиепископом Йорка между 1606 и 1628 годами.
Мэтью, вероятно, приобрел произведения во время своего пребывания в качестве декана и епископа Дарема - когда он приобрел привычку собирать книги, которые раньше принадлежали местным монахам.
У многих из них были оксфордские переплеты, так как монахи часто получали образование в Дарем-колледже в Оксфорде, ныне известном как Тринити-колледж.
Мэтью подарил большое количество своих книг Бристольской публичной библиотеке, соучредителем которой он был, и вполне вероятно, что Бристольский Мерлин прибыл в библиотечные фонды по его наследству.
Получив возможность переписать «Бристольский Мерлин» на английский язык, исследователи смогли выявить различные тонкие, но существенные различия в этом повествовании о цикле Вульгаты по сравнению с более современными версиями.
Например, описания действий различных персонажей более подробно описаны в этой старой версии истории, особенно в том, что касается боя.
И в одной части текста, в которой Мерлин инструктирует, кто возглавит каждое из четырех подразделений, составляющих силы Артура, четыре выбранных лидера отличаются от более известных, более поздних версий повествования.
Остальные отличия носят более незначительный характер. Например, в современном пересказе легенды король Клаудас - противник Артура, правивший регионом в центральной Франции, известным как Terre Deserte, «Наземные пустоши», - ранен в бедра.
Команда объяснила, что раны бедра часто используются как метафоры для импотенции или кастрации, что позволяет интерпретировать историю в таких версиях иначе, чем в случае с Бристольским Мерлином, в котором точная природа раны не описана.
Еще одно несоответствие между повествованиями связано с встречей Мерлина с чародейкой Вивиан - персонажем, известным во многих более поздних интерпретациях легенды о короле Артуре, как и у Мэлори, как «Владычица озера».
В отличие от более современных версий сказки, в которой Вивиана соблазняет Мерлина и заключает его в тюрьму в башне, где они занимаются любовью (прежде чем в конечном итоге оставить его в волшебной гробнице умирать медленной смертью), описание несколько смягчено.
Мерлин остается с Вивиан на неделю, очевидно, влюбляясь в нее, но, как говорят, сопротивляется сну с ней, прежде чем вернуться к Артуру.
Исследование, издание и перевод «Бристольского Мерлина» выявили неизмеримую ценность междисциплинарного и трансинституционального сотрудничества », - добавил профессор Тетер.
В данном случае, продолжил он, сотрудничество «создало целостную, всеобъемлющую модель изучения фрагментов средневековых рукописей, которая, как мы надеемся, послужит источником информации и послужит стимулом для будущей работы в этой области».
«Он также показал нам очень большой потенциал местных коллекций рукописей и раритетов в Бристоле, особенно в Центральной библиотеке, где есть еще много неопознанных фрагментов рукописей, ожидающих обнаружения».
Полные результаты исследования опубликованы в книге ARC Humanities Press «Бристольский Мерлин: раскрытие секретов средневекового фрагмента».
Хотя они были переплетены в неправильном порядке, текст на пергаментах Bristol Merlin вместе представляет собой непрерывную последовательность из повествования Vulgate Merlin, в частности, раздел, известный как «Suite Vulgate du Merlin».
Эта часть истории начинается с того, что короли Артур, Бан и Бохор - вместе с Мерлином, Гавейном и другими рыцарями - готовятся к битве при Требе, на юге Франции, против сил короля Клавда. Мерлин подготовил стратегию атаки.
Ниже приводится подробное описание битвы, во время которой Мерлин произносит речь перед, казалось бы, осажденными силами Артура, призывая их избегать трусости.
Это побуждает их сражаться с новой силой, а Мерлин возглавляет атаку, несущую драконье знамя сэра Кея, одного из рыцарей, дышащего настоящим огнем:
Мерлин прибыл со своей компанией, которая насчитывала более тысячи достойных рыцарей.
Он нес знамя дракона в руке, и такое огромное пламя вырывалось из его пасти, что воздух вокруг него - который был настолько темным от поднявшейся пыли, что они едва могли узнать друг друга - светился ярко. красный.
«Те, кто видел это впервые, говорили, что наш Господь, должно быть, рассердился на них.
Когда появилось знамя, ход битвы повернулся против победившей стороны, потому что, как только тысяча товарищей атаковала их, они начали совершать необычайные боевые подвиги, сразив так много людей, что быстро произвели впечатление ».
Битва завершается триумфом Артура и его войск, после чего все они размещаются в замке Требес.
Той ночью король Бан и его жена, королева Элейн, зачинают ребенка. Обоим снятся странные сны - Элейн о льве и леопарде, в которых последний представляет их нерожденного сына, в то время как Бэн вызывает ужасающий голос.
Пан просыпается и идет в церковь.
История продолжается описанием того, как Артур, Бан и Бохор проводят следующий месяц, продолжая сражаться - и одерживая победу над Клаудой в королевстве Бенуа.
Однако ситуация резко изменилась, когда Артур уезжает, чтобы заняться делами на своих землях, и Клаудас торжествует.
Затем повествование предлагает частичное объяснение сна Бана и Элейн от Мерлина до того, как волшебник встречается с Вивиан - персонажем, известным во многих более поздних интерпретациях легенды о короле Артуре как «Владычица озера».
Вивиана ищет способ уложить своих родителей спать.
«Девушка <Вивиан> уложила Мерлина к себе на колени, и она начала задавать ему вопросы. Она двигалась вокруг него и соблазняла его снова и снова, пока он не заболел любовью к ней.
А потом она попросила его научить ее, как усыпить мужчину.
«И он очень хорошо знал, что она планировала, но, тем не менее, он не мог помешать себе научить ее этому умению, а также многим другим, потому что наш Господь Бог хотел этого».
Мерлин остается с Вивиан на неделю - очевидно, влюбляясь в нее, - но, как говорят, сопротивляется сну с ней.
Фрагменты из Бристоля завершаются возвращением Мерлина в Бенойк, где он снова встречается с Артуром и его товарищами.